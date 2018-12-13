Скачать
Четверг, 13.12.2018
Теракт возле Дворца спорта в Харькове: суд продлил арест трем обвиняемым
Теракт возле Дворца спорта в Харькове: суд продлил арест трем обвиняемым
Чубаров сообщил, что силовики РФ задержали крымскотатарского активиста
Чубаров сообщил, что силовики РФ задержали крымскотатарского активиста
Шахтер - Лион: обзор обзор невероятного матча Лиги чемпионов (Видео)
Шахтер - Лион: обзор обзор невероятного матча Лиги чемпионов (Видео)
Роскошные особняки, которые позволят себе только самые богатые (Фото)
Роскошные особняки, которые позволят себе только самые богатые (Фото)

Знаменательные события в истории: 13 декабря 2018 года

Знаменательные события в истории: 13 декабря 2018 года
07:15 Сегодня Телеграф

В этот день, 13 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День святого апостола Андрея Первозванного.

День республики Мальта.

День святой Люции (католический праздник).

История:

1476 - Типограф Уильям Кэкстон стал английским первопечатником.

1577 - Фрэнсис Дрейк отправился в свою первую серьезную экспедицию.

1913 - торжественное открытие во Львове Национального музея, как собственности украинского общества, организатором музея стал митрополит Андрей Шептицкий.

1917 - Курултай провозгласил Крымскую Народную Республику.

1937 — войска Японии захватили китайский город Нанкин. Началась Нанкинская резня, которая длилась 6 недель и в результате которой было убито, по разным данным, от 150 до 300 тыс. человек.

1941 - сильное наводнение в Хуаразе (Перу), вызванное отколовшимся куском ледника, упавшим в озеро Палькакоча. Погибло от 6 до 7 тысяч человек.

2003 - в районе города Тикрит (Ирак) арестован Саддам Хусейн.

2004 - Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча".

Родились в этот день:

1797 - Генрих Гейне, немецкий поэт, публицист, критик.

1816 - Вернер фон Сименс, немецкий инженер, ученый, изобретатель, промышленник, основатель фирмы Siemens.

1873 - Валерий Брюсов, русский поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературовед.

1893 - Микола Хвылевой, украинский писатель и публицист.

1957 - Стив Бушеми, американский актер кино и телевидения, лауреат премии "Золотой глобус".

1967 - Джейми Фокс, американский актер и певец, лауреат премии "Оскар".

1981 - Эми Ли, певица в жанре альтернативного рока.

1984 - Сантьяго Касорла Гонсалес, испанский футболист, чемпион Европы 2008 и 2012 годов.

1989 - Тейлор Свифт, американская исполнительница песен в стиле кантри.

1990 - Аранча Рус, нидерландская теннисистка.

Ушли из жизни:

1048 - Аль-Бируни, азиатский ученый средневековья.

1904 - Николай Склифосовский, русский врач, хирург, профессор.

1911 - Николай Бекетов, русский физико-химик, академик.

1930 - Фриц Прегль, австрийский ученый-химик, врач, Нобелевский лауреат.

1944 - Василий Кандинский, русский живописец, один из основоположников абстракционизма.

1963 - Василий Симоненко, украинский поэт "шестидесятник".

2012 - Наталья Кустинская, советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России.

Именины:

Андрей, Иван.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

История, Праздники, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории, 13 декабря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День Святого Андрея Первозванного 2018: лучшие поздравления на украинском языке, открытки
02 Европарламент поддержал закрытие портов для судов РФ и новые санкции
03 Свадьба на миллион: вышла замуж дочь самого богатого человека Индии
04 Шахтер - Лион 1:1 события матча (Видео)
05 Вера Брежнева соблазняет поклонников неприличным снимками
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз на 13 декабря: синоптики рассказали, какой будет погода на Андрея
Синоптики рассказали, какой будет погода 13 декабря
Стрельбу в Страсбурге признали терактом
Стрельбу в Страсбурге признали терактом
Штаб ООС: Оккупанты стреляют из минометов и гранатометов на трех направлениях
Штаб ООС: Оккупанты стреляют из минометов и гранатометов на трех направлениях
Рецепт дня: Закусочный &quot;Наполеон&quot; с сыром, ветчиной и ананасом
Рецепт дня: Закусочный "Наполеон" с сыром, ветчиной и ананасом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь