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Пятница, 14.12.2018
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Знаменательные события в истории: 14 декабря 2018 года

Знаменательные события в истории: 14 декабря 2018 года
07:17 Сегодня Телеграф

В этот день, 14 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

День памяти жертв Латской трагедии в Абхазии Сегодня в Абхазии.

Наумов день.

История:

1542 - Мария Стюарт была объявлена королевой Шотландии.

1720 - Спасаясь от разоренных вкладчиков, из Парижа тайно бежал английский авантюрист-экономист Джон Ло.

1913 - остров Крит официально аннексирован Грецией.

1918 - свергнут гетман Украины П. П. Скоропадский.

1955 - Австрия, Албания, Болгария, Венгрия, Иордания, Ирландия, Испания, Италия, Камбоджа, Лаос, Ливия, Непал, Португалия, Румыния, Финляндия, Шри-Ланка приняты в ООН.

1995 - в Париже подписаны так называемые Дейтонские соглашения, завершившие войну в Боснии.

Родились в этот день:

1503 - Нострадамус, французский врач, ученый и предсказатель.

1546 - Тихо Браге, датский астроном, астролог и алхимик эпохи Возрождения.

1821 - Николай Щербина, русский поэт.

1840 - Михаил Старицкий, украинский писатель (поэт, драматург, прозаик), театральный и культурный деятель.

1895 - Поль Элюар (Эжен Грендель), французский поэт-сюрреалист.

1895 - Георг VI (Альберт Фредерик Артур Георг), король королевства Великобритании и Северной Ирландии и доминионов с 1936 года, Император Индии в 1947 году, король Индии в 1947-1949 годах, король Ирландии в 1936-1949 годах.

1924 - Радж Капур, индийский актер, кинорежиссер, продюсер, сценарист.

1947 - Дилма Руссефф, первая в истории Бразилии женщина на посту президента страны.

1964 - Юрий Луценко, украинский политик.

1988 - Ванесса Хадженс, американская актриса и певица.

Ушли из жизни:

1591 - Иоанн Креста, католический святой, писатель и поэт-мистик.

1799 - Джордж Вашингтон, 1-й президент США (1789-1797), американский государственный и военный деятель.

1990 - Фридрих Дюрренматт, швейцарский писатель.

1993 - Мирна Лой, американская актриса.

Именины:

Дмитрий, Наум, Порфирий.

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История, Праздники, Именины, Родились, 14 декабря, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории.
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