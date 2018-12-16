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Знаменательные события в истории: 16 декабря 2018 года

Знаменательные события в истории: 16 декабря 2018 года
07:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 16 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День независимости Казахстана.

День работников МЧС Азербайджана.

Национальный день Бахрейна.

День Победы в Бангладеш.

История:

1431 - Король Англии Генрих VI коронован королём Франции в Париже.

1631 - Сильное извержение Везувия.

1809 - Объявление о расторжении брака Наполеона I и Жозефины Богарне.

1899 - Основан футбольный клуб "Милан".

1946 - Кристиан Диор открыл в Париже модный дом.

1960 - столкновение двух пассажирских самолётов над Нью-Йорком. 134 погибших. Крупнейшая авиакатастрофа в мире на то время. При расследовании впервые были использованы данные бортовых самописцев.

1989 - С волнений на площади у кафедрального собора города Тимишоара начинается румынская революция. В ночь с 16 декабря на 17 декабря происходят первые столкновения с милицией.

1991 - Казахстан объявил о своей независимости.

1991 ООН отменила своё решение 1975 года о том, что сионизм является расизмом, 111 голосами "за" при 25 голосах "против" и 13 воздержавшимися.

1997 - после просмотра одной из серий аниме "Покемон" в больницы Японии были доставлены дети с признаками эпилепсии.

1999 - жительница Квебека Селин Дион награждена премией за продажу в течение десятилетия 100 миллионов своих альбомов

2008 - Катастрофа автобуса близ Эйлата (погибло 25 человек).

2011 - беспорядки в казахстанском городе Жанаозен: подожжены административные здания, погибли 14 человек.

Родились в этот день:

1770 - Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор.

1775 - Джейн Остин, английская писательница, считающаяся классиком западной литературы.

1790 - Леопольд I, король бельгийцев.

1883 - Макс Линдер, французский актер, один из крупнейших мировых комиков.

1917 - Артур Кларк, английский писатель, ученый, футуролог и изобретатель.

1932 - Родион Щедрин, российский композитор.

1938 - Лив Ульман, норвежская актриса.

1946 - Бенни Андерссон, шведский композитор и певец, участник группы АББА.

1946 - Бенни Андерссон, шведский композитор, музыкант, продюсер, певец, участник группы АББА.

1948 - Юрий Николаев, советский и российский телеведущий, актер, Народный артист России.

1971 - Пол ван Дайк, немецкий музыкант, ди-джей.

1982 - Анна Седокова, украинская певица.

Ушли из жизни:

1859 - Вильгельм Гримм. немецкий филолог, один из братьев-сказочников.

1965 - Сомерсет Моэм, английский писатель-прозаик и драматург.

1982 - Колин Чепмен, британский автоконструктор, основатель компании "Lotus Cars".

Именины:

Андрей, Георгий, Иван, Николай, Федор.

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История, Праздники, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории, 16 декабря.
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