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Понедельник, 17.12.2018
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Знаменательные события в истории: 17 декабря 2018 года

Знаменательные события в истории: 17 декабря 2018 года
07:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 17 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День работника государственной исполнительной службы Украины.

Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости.

День белорусского кино.

Национальный день Бутана.

День памяти святой великомученицы Варвары.

История:

1881 - В Лондоне была отменена премьера первой пьесы Оскара Уайльда "Вера, или Нигилисты".

1903 - "Отцы авиации" братья Райт испытали летательный аппарат тяжелее воздуха.

1973 - серия терактов в Римском аэропорту: палестинские боевики устроили стрельбу в здании аэровокзала, после чего уничтожили американский авиалайнер Boeing 707, а затем захватили немецкий Boeing 737, на котором направились сперва в Афины, затем в Дамаск, а потом в Кувейт. В Кувейте оставшиеся заложники были отпущены, самих террористов вскоре отпустили. Всего погибли 34 человека (2 в здании Римского аэропорта, 30 в американском самолете и 2 в немецком самолете).

1989 - В США вышла первая серия культового мультсериала "Симпсоны".

1998 - США и Великобритания начали военную операцию против Ирака "Лиса пустыни".

Родились в этот день:

1770 - Людвиг Ван Бетховен, немецкий композитор, пианист, дирижер.

1974 - Ника Турбина, украинская поэтесса, известная своими стихотворениями, написанными в детском возрасте.

1975 - Милла Йовович, американская актриса украинского происхождения, певица и модель.

1977 - Оксана Федорова, российская телеведущая, актриса, модель, победительница конкурса "Мисс Вселенная-2002".

1994 - Евгения Тарасова, российская фигуристка в парном катании, чемпионка Европы.

1996 - Елизавета Туктамышева, российская фигуристка в одиночном катании, чемпионка мира (2015).

Ушли из жизни:

1907 - Уильям Кельвин, шотландский ученый-физик.

1964 - Виктор Гесс, австро-американский физик, Нобелевский лауреат.

2011 - Ким Чен Ир, корейский политический и государственный деятель, глава КНДР (1994-2011).

Именины:

Александр, Алексей, Варвара, Дмитрий, Иван, Кира, Ульяна, Николай.

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История, Праздники, 17 декабря, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории.
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