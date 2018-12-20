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Четверг, 20.12.2018
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Знаменательные события в истории: 20 декабря 2018 года

Знаменательные события в истории: 20 декабря 2018 года
07:22 Сегодня Телеграф

В этот день, 20 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день солидарности людей.

День траура в Панаме.

День работника органов безопасности.

Амвросимов день.

История:

1699 - Указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января.

1883 - на Ниагаре открыт первый консольный мост между США и Канадой.

1924 - Адольф Гитлер, приговорённый за государственную измену к 5 годам заключения, освобождён из Ландсбергской тюрьмы после девяти месяцев заточения.

1989 - операция "Just Cause": американские войска начинают вторжение в Панаму с целью свержения диктатора Мануэля Норьеги.

1999 - Португалия передала остров Макао Китаю.

2000 - Парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях.

2000 - В Нидерландах принят закон, разрешающий однополые браки.

Родились в этот день:

1898 - Алексей Баландин, советский химик, основатель отечественной научной школы в области катализа.

1946 - Ури Геллер, израильский иллюзионист, экстрасенс и мистификатор.

1963 - Елена, испанская инфанта, старшая дочь ныне правящего короля Хуана-Карлоса.

1966 - Элен Ролле, французская актриса (Элен и ребята), певица.

1974 - Василий Слипак (убит в 2016), украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы.

1978 - Андрей Марков, российский хоккеист, чемпион мира.

1980 - Эшли Коул, английский футболист.

1983 - Джона Хилл, американский киноактер, двукратный номинант на премию "Оскар".

Ушли из жизни:

1917 - Эрик Кэмпбелл, британский комедийный актер.

1996 - Карл Саган, американский астроном, пионер космической биологии.

1999 - Риккардо Фреда, итальянский режиссер, сценарист, продюсер и актер.

2002 - Гроут Ребер, американский астроном-любитель, один из основоположников радиоастрономии.

2013 - Петр Болотников, советский бегун на длинные дистанции, олимпийский чемпион (1960).

2016 - Мишель Морган, французская актриса театра и кино.

Именины:

Антон, Григорий, Иван, Лев, Павел, Петр, Сергей. 

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История, Праздники, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории, 20 декабря.
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