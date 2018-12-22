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Суббота, 22.12.2018
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Знаменательные события в истории: 22 декабря 2018 года

Знаменательные события в истории: 22 декабря 2018 года
07:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 22 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День энергетика.

День работников дипломатической службы Украины.

Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы.

Празднование в честь иконы Божией Матери "Нечаянная Радость".

История:

1938 - Близ южной части Африки была выловлена латимерия - самая древняя рыба на Земле.

1978 - Андрей Чикатило совершил своё первое убийство.

1989 - В Румынии свергнут коммунистический режим Николае Чаушеску.

1992 - катастрофа Boeing 727 под Триполи. Погибли 157 человек - крупнейшая авиакатастрофа в истории Ливии.

2015 - Частная космическая компания SpaceX впервые в истории вертикально приземлила первую ступень ракеты-носителя Falcon 9.

2015 - В США опубликованы рассекреченные списки целей массированного ядерного удара США по СССР, странам Восточного блока и Китаю 1959 года.

Родились в этот день:

1702 - Жан-Этьен Лиотар, Лиотар швейцарский художник.

1823 - Жан Фабр, французский энтомолог, писатель.

1833 - Марко Вовчок, украинская писательница и поэтесса, переводчица.

1858 - Джакомо Пуччини, итальянский оперный композитор.

1962 - Рэйф Файнс, британский актер, режиссер, двукратный номинант премии "Оскар".

1972 - Ванесса Паради, французская актриса, певица, модель.

Ушли из жизни:

1919 - Герман Вайнгертнер, немецкий гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион.

1936 - Николай Островский, советский писатель, автор романа "Как закалялась сталь".

2005 - Сергей Островой, советский и российский поэт-песенник.

Именины:

Александр, Анна, Василий, Владимир, Степан. 

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История, Праздники, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории, 22 декабря.
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