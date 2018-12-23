Знаменательные события в истории: 23 декабря 2018 года

Праздники:
День памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского.
День дальней авиации ВКС России.
День рождения императора Японии.
День освобождения египетской армией Порт-Саида.
Четвертое воскресенье Адвента.
История:
1943 - В ходе Великой Отечественной войны завершилась Битва за Днепр.
1947 - Американские физики продемонстрировали первый в мире транзистор.
1972 - 16 выживших после крушения самолёта рейса 571 компании Air Force в Андах были спасены спустя 73 дня. Чтобы выжить, они были вынуждены есть тела погибших пассажиров.
1983 - Жанн Саве стала первой женщиной, назначенной генерал-губернатором Канады.
1984 - катастрофа Ту-154 под Красноярском, 110 погибших.
1990 - на референдуме об отделении Словении от Югославии 95 % граждан проголосовало "За".
Родились в этот день:
1916 - Дино Ризи, итальянский кинорежиссер, один из ведущих комедиографов Италии.
1922 - Мишелин Остермайер, французская легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка, музыкант.
1933 - Император Акихито, правящий император Японии, 125-й в династии.
1956 - Дэйв Мюррей, английский гитарист, один из старейших участников хэви-метал группы Iron Maiden.
1967 - Карла Бруни, итало-французская топ-модель, композитор и певица. Экс-первая леди Франции.
Ушли из жизни:
1907 - Пьер Жюль Сезар Жансен, французский астроном, первым нашел новый химический элемент Гелий на Солнце.
1942 - Константин Бальмонт, русский поэт-символист, переводчик, эссеист.
1973 - Джерард Петер Койпер, нидерландский и американский астроном.
2015 - Альфред Гилман, американский фармаколог, лауреат Нобелевской премии (1994).
Именины:
Александра, Ангелина, Анна, Евдокия, Татьяна, Фекла.