Знаменательные события в истории: 24 декабря 2018 года

Праздники:
День работников архивных учреждений Украины.
Сочельник у западных христиан.
День взятия турецкой крепости.
Сочельник в Болгарии.
История:
1653 - Войско Богдана Хмельницкого нанесло поражение польской армии под Жванцем.
1801 - Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль.
1865 - В США создана тайная расистская террористическая организация Ку-клукс-клан.
1924 - Албания стала республикой.
1943 - начало крупного наступления советских войск на Правобережной Украине.
1951 - Ливия была провозглашена независимым суверенным государством — Соединённым Королевством Ливия во главе с королем Идрисом I.
1982 - первый полет опытного образца военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".
2004 - Запущен на орбиту украинский спутник "Сич-1М" (спутник дистанционного зондирования Земли; 2-й в серии спутников "Сич").
Родились в этот день:
1167 - Иоанн Безземельный, король Англии (1199-1216) и герцог Аквитании из династии Плантагенетов.
1798 - Адам Мицкевич, польский поэт и деятель национально-освободительного движения.
1868 - Эмануил Ласкер, немецкий шахматист, 2-й чемпион мира по шахматам, математик, шахматный теоретик.
1922 - Ава Гарднер, американская актриса.
1937 - Чорновил Вячеслав Максимович, литературный критик, публицист, деятель движения сопротивления против русификации и национальной дискриминации украинского народа.
1943 - Тарья Халонен, 11-я Президент Финляндии.
1957 - Хамид Карзай, 4-й президент Афганистана.
1961 - Ильхам Гейдарович Алиев, 4-й президент Азербайджана.
1971 - Рики Мартин, пуэрториканский певец, неоднократный обладатель "Грэмми".
1973 - Стефани Майер, американская писательница, автор серии романов "Сумерки".
Ушли из жизни:
1872 - Уильям Джон Ранкин, шотландский инженер и физик.
1925 - Фрэнк Стивен Болдуин, американский изобретатель арифмометра и калькулятора.
1938 - Бруно Таут, немецкий архитектор и градостроитель.
2011 - Йоханнес Хестерс, голландский и австрийский актёр и певец, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса как старейший действующий актер.
Именины:
Викентий, Даниил, Иван, Николай, Петр, Терентий.