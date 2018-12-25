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Вторник, 25.12.2018
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Знаменательные события в истории: 25 декабря 2018 года

Знаменательные события в истории: 25 декабря 2018 года
07:17 Сегодня Телеграф

В этот день, 25 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Рождество Христово у западных христиан.

Рождество по Новоюлианскому календарю.

Рождество у лютеран.

Коляда.

День памяти святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца.

История:

1759 - Физик Йозеф Адам Браун получил твердую ртуть.

1917 - провозглашена Советская власть на Украине.

1946 - в СССР под руководством И. В. Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.

1979 - начало ввода советских войск в Афганистан.

1989 - расстрел Николае Чаушеску, правителя Румынии с 1965 г. по 1989 г., резкого противника горбачевской перестройки, вместе с супругой.

1991 - Михаил Горбачев объявил об отставке с поста Президента СССР.

2010 - начался аномальный ледяной дождь, прошедший за две недели по средним широтам Северного полушария от Европы до США.

2016 - катастрофа Ту-154 под Сочи. Погибло 92 человека.

Родились в этот день:

1709 - Жюльен Офре де Ламетри, французский философ и медик.

1954 - Энни Леннокс, шотландская певица, обладательница премии "Оскар".

1971 - Дайдо, британская поп-певица.

Ушли из жизни:

1952 - Иван Кочерга, украинский драматург.

1977 - Чарли Чаплин английский актер, кинорежиссер и сценарист, Великий Комик.

1989 - казнен Николае Чаушеску, правитель Румынии с 1965 по 1989.

1995 - Дин Мартин, американский певец и актер.

2005 - Биргит Нильсон, шведская оперная певица (драматическое сопрано).

Именины:

Александр.

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История, Праздники, Именины, Родились, Ушли из жизни, 25 декабря, Знаменательные события в истории.
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