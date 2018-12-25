Знаменательные события в истории: 25 декабря 2018 года

Праздники:
Рождество Христово у западных христиан.
Рождество по Новоюлианскому календарю.
Рождество у лютеран.
Коляда.
День памяти святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца.
История:
1759 - Физик Йозеф Адам Браун получил твердую ртуть.
1917 - провозглашена Советская власть на Украине.
1946 - в СССР под руководством И. В. Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.
1979 - начало ввода советских войск в Афганистан.
1989 - расстрел Николае Чаушеску, правителя Румынии с 1965 г. по 1989 г., резкого противника горбачевской перестройки, вместе с супругой.
1991 - Михаил Горбачев объявил об отставке с поста Президента СССР.
2010 - начался аномальный ледяной дождь, прошедший за две недели по средним широтам Северного полушария от Европы до США.
2016 - катастрофа Ту-154 под Сочи. Погибло 92 человека.
Родились в этот день:
1709 - Жюльен Офре де Ламетри, французский философ и медик.
1954 - Энни Леннокс, шотландская певица, обладательница премии "Оскар".
1971 - Дайдо, британская поп-певица.
Ушли из жизни:
1952 - Иван Кочерга, украинский драматург.
1977 - Чарли Чаплин английский актер, кинорежиссер и сценарист, Великий Комик.
1989 - казнен Николае Чаушеску, правитель Румынии с 1965 по 1989.
1995 - Дин Мартин, американский певец и актер.
2005 - Биргит Нильсон, шведская оперная певица (драматическое сопрано).
Именины:
Александр.