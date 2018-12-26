Знаменательные события в истории: 26 декабря 2018 года

Праздники:
День подарков.
День независимости и единства Словении.
День святого Стефана у западных христиан.
История:
1783 - Продемонстрирован первый в истории прыжок с парашютом с высоты.
1898 - Мария и Пьер Кюри впервые получили радий.
2004 - самое смертоносное землетрясение в современной истории. Произошло в Индийском океане, к северу от острова Симелуэ.
Родились в этот день:
1791 - Чарльз Бэббидж, английский математик и изобретатель.
1893 - Мао Цзэдун, вождь социалистической революции в Китае, основатель и председатель Китайской Народной Республики, председатель Компартии Китая.
1949 - Михаил Боярский, советский и российский актер театра и кино, певец, телеведущий, Народный артист РСФСР.
1971 - Джаред Лето, американский актер и рок-певец.
1986 - Кит Харингтон, английский актер театра и кино ("Игра престолов").
Ушли из жизни:
1972 - Гарри Трумэн, 33-й Президент США (1945-1953), американский государственный деятель.
1972 - Соня Грин, американская писательница, издатель-любитель украинского происхождения, жена Говарда Лавкрафта.
2006 - Джеральд Форд, 38-й президент США (1974-1977), американский государственный деятель.
2009 - Ив Роше, французский предприниматель, создатель компании Yves Rocher.
Именины:
Алексей, Аркадий, Василий, Гаральд, Евгений, Герман, Иван, Орест, Яков.