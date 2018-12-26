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Среда, 26.12.2018
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Знаменательные события в истории: 26 декабря 2018 года

Знаменательные события в истории: 26 декабря 2018 года
07:30 Сегодня Телеграф

В этот день, 26 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День подарков.

День независимости и единства Словении.

День святого Стефана у западных христиан.

История:

1783 - Продемонстрирован первый в истории прыжок с парашютом с высоты.

1898 - Мария и Пьер Кюри впервые получили радий.

2004 - самое смертоносное землетрясение в современной истории. Произошло в Индийском океане, к северу от острова Симелуэ.

Родились в этот день:

1791 - Чарльз Бэббидж, английский математик и изобретатель.

1893 - Мао Цзэдун, вождь социалистической революции в Китае, основатель и председатель Китайской Народной Республики, председатель Компартии Китая.

1949 - Михаил Боярский, советский и российский актер театра и кино, певец, телеведущий, Народный артист РСФСР.

1971 - Джаред Лето, американский актер и рок-певец.

1986 - Кит Харингтон, английский актер театра и кино ("Игра престолов").

Ушли из жизни:

1972 - Гарри Трумэн, 33-й Президент США (1945-1953), американский государственный деятель.

1972 - Соня Грин, американская писательница, издатель-любитель украинского происхождения, жена Говарда Лавкрафта.

2006 - Джеральд Форд, 38-й президент США (1974-1977), американский государственный деятель.

2009 - Ив Роше, французский предприниматель, создатель компании Yves Rocher.

Именины:

Алексей, Аркадий, Василий, Гаральд, Евгений, Герман, Иван, Орест, Яков.

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История, Праздники, 26 декабря, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории.
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