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Пятница, 28.12.2018
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Знаменательные события в истории: 28 декабря 2018 года

Знаменательные события в истории: 28 декабря 2018 года
06:57 Сегодня Телеграф

В этот день, 28 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день кино.

История:

1065 - В Лондоне основано Вестминстерское аббатство.

1895 - День рождения кинематографа - состоялся первый публичный киносеанс.

1908 - На острове Сицилия произошло крупное землетрясение.

1968 - в ходе рейда на международный аэропорт Бейрута израильский спецназ уничтожил 14 пассажирских самолётов.

1973 - Публикация в Париже романа-исследования Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ".

1978 - Катастрофа DC-8 в Портленде.

1999 - Сапармурат Ниязов объявлен пожизненным президентом Туркмении.

2007 - Непал провозглашён Федеративной Демократической Республикой.

2014 - в Яванском море потерпел катастрофу Airbus A320 компании Indonesia AirAsia, погибли 162 человека.

Родились в этот день:

1856 - Томас Вудро Вильсон, 28-й президент США (1913-1921), Нобелевский лауреат.

1866 - Даниил Заболотный, украинский и российский бактериолог. Президент Всеукраинской академии наук (1928—1929), академик АН СССР(1929).

1906 - Николай Никитич Попудренко, один из организаторов и руководителей партийного подполья и партизанского движения на Украине, секретарь Черниговского подпольного обкома Коммунистической партии (большевиков) Украины, командир партизанского соединения.

1934 - Мэгги Смит, английская характерная актриса послевоенного времени.

1936 - Жак Мерин, французский преступник, "враг государства №1".

1968 - Иван Андрусяк, украинский поэт и детский писатель.

1969 - Линус Торвальдс, отец операционной системы Linux.

1979 - Нуми Рапас, шведская актриса.

1981 - Сиенна Миллер, актриса, дизайнер, модель.

Ушли из жизни:

1708 - Жозеф Турнефор, французский ботаник.

1925 - Сергей Есенин, русский поэт.

1947 - Виктор Эммануил III, третий и предпоследний король Италии (1900—1946).

1984 - Константин Ершов, советский актер, кинорежиссёр.

2010 - Билли Тейлор, американский пианист-виртуоз и композитор.

Именины:

Александр, Василий, Павел, Степан.

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История, Праздники, Именины, Родились, Ушли из жизни, 28 декабря, Знаменательные события в истории.
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