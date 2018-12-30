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Воскресенье, 30.12.2018
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Знаменательные события в истории: 30 декабря 2018 года

Знаменательные события в истории: 30 декабря 2018 года
07:22 Сегодня Телеграф

В этот день, 30 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День памяти пророка Даниила и святых трех отроков Анании, Азарии и Мисаила.

День Республики Мадагаскар.

История:

1927 - В Токио открылась линия метрополитена - первая за пределами Европы и Америки.

1947 - Королевство Румыния престает существовать, и превращается в Румынскую Народную Республику.

1991 - открыты станции Киевского метрополитена "Дружбы народов" и "Выдубичи".

1993 - Израиль и Ватикан наладили дипломатические отношения.

2011 - В Самоа не было даты 30 декабря из-за смены часового пояса с UTC−10 на UTC+14 (то есть переноса линии перемены дат с западной на восточную сторону от Самоа. После 23:59:59 29 декабря наступило сразу 00:00:00 31 декабря. То же самое произошло и на зависимой территории Токелау, находящейся под управлением Новой Зеландии, так как администрация Токелау находится на Самоа.

2013 - Произошел взрыв троллейбуса в Волгограде.

Родились в этот день:

41 - Тит Флавий Веспасиан, 10-й Римский император (79-81).

1865 - Редьярд Киплинг, английский писатель, поэт и новеллист, Нобелевский лауреат.

1912 - Андрей Сова, советский актер театра и кино, Народный артист Украины.

Ушли из жизни:

1916 - Григорий Распутин русский целитель, фаворит семьи императора Николая II.

1944 - Ромен Роллан французский писатель, Нобелевский лауреат.

2004 - Арти Шоу американский джазовый кларнетист, композитор и писатель.

Именины:

Даниил, Денис, Иван, Никита, Петр, Сергей.

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История, Праздники, Именины, Родились, Ушли из жизни, 30 декабря, Знаменательные события в истории.
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