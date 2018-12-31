Знаменательные события в истории: 31 декабря 2018 года

Праздники:
День солидарности азербайджанцев мира.
День работников таможенной службы Кыргызской Республики.
День Святого Сильвестра у западных христиан.
Двенадцатая ночь.
История:
1857 - указом британской королевы Виктории столицей Канады провозглашено город Оттава.
1869 - Обнаружены руины храма Артемиды Эфесской - одного из семи чудес света античного мира.
1904 - впервые массово праздновали Новый год на площади Таймс-сквер (тогда - Лонгакр) в Нью-Йорке.
1938 - в Индианаполисе впервые представили прибор для определения содержания алкоголя в крови водителей через анализ воздуха, те выдыхали.
1943 - Житомир окончательно освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
1944 - Освобождение Черногории Народно-освободительной армией Югославии.
1966 - землетрясение силой 8 баллов на британских островах Санта-Крус в Океании.
1968 - Испытательный полет совершил первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144.
1970 - Авиакатастрофа Ил-18 под Ленинградом.
1992 - прекратила существование общее государство чехов и словаков - Чехословакия. С 1 января 1993 года в Европе появились две новые суверенные республики - Россия и Республика.
2004 - на Тайване официально открыли небоскреб "Тайбэй 101", самый высокий в то время в мире - 509 м.
2009 - в Литве остановили Игналинскую атомную электростанцию, которая работала с 1983 года.
Родились в этот день:
1838 - Эмиль Лубе, французский политический деятель, президент Третьей республики во Франции.
1842 - Джованни Болдини, итальянский живописец, портретист и жанрист.
1880 - Джордж Маршалл, американский генерал, председатель объединенного штаба союзников в годы 2-й Мировой войны, госсекретарь США; разработал программу экономического возрождения послевоенной Европы ("план Маршалла")..
1892 - Михайль Семенко, поэт, основоположник украинского футуризма (панфутуризма).
1937 - Энтони Хопкинс, британский и американский актер, режиссер, лауреат премии "Оскар".
1965 - Гун Ли, китайская актриса.
1965 - Павлик Виктор Франкович, украинский певец.
1973 - Николай Цискаридзе, российский артист балета грузинского происхождения, премьер Большого театра.
1987 - Эмили Ле Пеннек, французский гимнастка, олимпийская чемпионка.
1990 - Патрик Чан, канадский фигурист, чемпион мира.
1991 - Бояна Йовановски, сербская теннисистка.
1995 - Гэбби Дуглас, американская гимнастка, олимпийская чемпионка.
Ушли из жизни:
1877 - Гюстав Курбе, французский пейзажист, жанрист и портретист.
1911 - Григорий Мясоедов, русский живописец, художник-передвижник.
1999 - Павлычко Соломия Дмитриевна, писательница, публицист, автор трудов по истории феминизма, дочь Д. Павлычко.
Именины:
Вера, Виктор, Георгий, Зоя, Иван, Марк, Николай, Семен, Сергей, Федор.