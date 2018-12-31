Знаменательные события в истории: 31 декабря 2018 года

В этот день, 31 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День солидарности азербайджанцев мира.

День работников таможенной службы Кыргызской Республики.

День Святого Сильвестра у западных христиан.

Двенадцатая ночь.

История:

1857 - указом британской королевы Виктории столицей Канады провозглашено город Оттава.

1869 - Обнаружены руины храма Артемиды Эфесской - одного из семи чудес света античного мира.

1904 - впервые массово праздновали Новый год на площади Таймс-сквер (тогда - Лонгакр) в Нью-Йорке.

1938 - в Индианаполисе впервые представили прибор для определения содержания алкоголя в крови водителей через анализ воздуха, те выдыхали.

1943 - Житомир окончательно освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

1944 - Освобождение Черногории Народно-освободительной армией Югославии.

1966 - землетрясение силой 8 баллов на британских островах Санта-Крус в Океании.

1968 - Испытательный полет совершил первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144.

1970 - Авиакатастрофа Ил-18 под Ленинградом.

1992 - прекратила существование общее государство чехов и словаков - Чехословакия. С 1 января 1993 года в Европе появились две новые суверенные республики - Россия и Республика.

2004 - на Тайване официально открыли небоскреб "Тайбэй 101", самый высокий в то время в мире - 509 м.

2009 - в Литве остановили Игналинскую атомную электростанцию, которая работала с 1983 года.

Родились в этот день:

1838 - Эмиль Лубе, французский политический деятель, президент Третьей республики во Франции.

1842 - Джованни Болдини, итальянский живописец, портретист и жанрист.

1880 - Джордж Маршалл, американский генерал, председатель объединенного штаба союзников в годы 2-й Мировой войны, госсекретарь США; разработал программу экономического возрождения послевоенной Европы ("план Маршалла")..

1892 - Михайль Семенко, поэт, основоположник украинского футуризма (панфутуризма).

1937 - Энтони Хопкинс, британский и американский актер, режиссер, лауреат премии "Оскар".

1965 - Гун Ли, китайская актриса.

1965 - Павлик Виктор Франкович, украинский певец.

1973 - Николай Цискаридзе, российский артист балета грузинского происхождения, премьер Большого театра.

1987 - Эмили Ле Пеннек, французский гимнастка, олимпийская чемпионка.

1990 - Патрик Чан, канадский фигурист, чемпион мира.

1991 - Бояна Йовановски, сербская теннисистка.

1995 - Гэбби Дуглас, американская гимнастка, олимпийская чемпионка.

Ушли из жизни:

1877 - Гюстав Курбе, французский пейзажист, жанрист и портретист.

1911 - Григорий Мясоедов, русский живописец, художник-передвижник.

1999 - Павлычко Соломия Дмитриевна, писательница, публицист, автор трудов по истории феминизма, дочь Д. Павлычко.

Именины:

Вера, Виктор, Георгий, Зоя, Иван, Марк, Николай, Семен, Сергей, Федор.