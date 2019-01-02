Знаменательные события в истории: 2 января 2019 года

Праздники:
Религиозные праздники:
Предпразднество Рождества Христова.
День памяти святого Иоанна Кронштадтского.
Национальные праздники:
Швейцария — День святого Бертольда.
Гаити — День предков.
История:
1649 - Богдан Хмельницкий был триумфально встречен в Киеве как освободитель Украины.
1839 - Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны.
1870 - Началось сооружение Бруклинского моста.
1961 - США разорвали дипломатические отношения с Кубой.
Родились в этот день:
1912 - Ренато Гуттузо, итальянский художник, представитель неореализма.
1963 - Сергей Жигунов, киноактер и продюсер, заслуженный артист России.
1967 — Тиа Каррере, американская актриса и певица.
1968 — Кьюба Гудинг-младший, американский актер, лауреат премии "Оскар".
1969 — Кристи Тарлингтон, американская супермодель.
Ушли из жизни:
1984 - Гавриил Шульц, советский художник и скульптор, искусствовед.
2011 -Энн Фрэнсис, американская актриса и модель.
2011 - Пит Постлетуэйт , английский киноактёр.
2017 - Виктор Царёв, советский футболист, чемпион Европы (1960), тренер.
Именины:
Католические: Василий, Григорий, Дефенденс, Екатерина, Макарий.
Православные: Антоний, Даниил, Иван, Игнатий, Филогоний.