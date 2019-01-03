Знаменательные события в истории: 3 января 2019 года

Праздники:
Религиозные праздники:
Память святителя Филарета (Амфитеатрова), в схиме Феодосия, митрополита Киевского.
История:
1918 - Одесса провозгласила себя "временно свободным городом".
1919 - Украинская Национальная Рада приняла постановление о соединении Западно-Украинской Народной Республики с Украинской Народной Республикой в Киеве.
1924 - Спустя два года после обнаружения гробницы египетского фараона Тутанхамона, британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера нашла главное сокровище гробницы: каменный саркофаг фараона. Когда в феврале саркофаг вскрыли, внутри оказался золотой гроб с его мумией.
1959 - Аляска получила статус 49-го штата США.
1962 - Папа римский отлучил от церкви Фиделя Кастро.
1977 - произведен первый компьютер фирмы Apple.
2001 - первая леди США Хиллари Клинтон выбрана сенатором от штата Нью-Йорк.
Родились в этот день:
1956 - Мэл Гибсон, американо-австралийский актер, режиссер, сценарист и продюсер.
1969 - Михаэль Шумахер, немецкий автогонщик, многократный рекордсмен и чемпион "Формулы-1".
Ушли из жизни:
1979 - Конрад Хилтон, американский предприниматель, основатель сети отелей "Хилтон".
2008 - Александр Абдулов, советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, Народный артист России.
2014 — Григорий Кохан, кинорежиссёр и сценарист, народный артист Украины.
Именины:
Католические: Женевьева.
Православные: Леонтий, Михаил, Никита, Пётр, Прокопий, Сергей, Ульяна, Фемистоклей, Феофан, Филарет.