Знаменательные события в истории: 3 января 2019 года

В этот день, 3 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Религиозные праздники:

Память святителя Филарета (Амфитеатрова), в схиме Феодосия, митрополита Киевского.

История:

1918 - Одесса провозгласила себя "временно свободным городом".

1919 - Украинская Национальная Рада приняла постановление о соединении Западно-Украинской Народной Республики с Украинской Народной Республикой в Киеве.

1924 - Спустя два года после обнаружения гробницы египетского фараона Тутанхамона, британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера нашла главное сокровище гробницы: каменный саркофаг фараона. Когда в феврале саркофаг вскрыли, внутри оказался золотой гроб с его мумией.

1959 - Аляска получила статус 49-го штата США.

1962 - Папа римский отлучил от церкви Фиделя Кастро.

1977 - произведен первый компьютер фирмы Apple.

2001 - первая леди США Хиллари Клинтон выбрана сенатором от штата Нью-Йорк.

Родились в этот день:

1956 - Мэл Гибсон, американо-австралийский актер, режиссер, сценарист и продюсер.

1969 - Михаэль Шумахер, немецкий автогонщик, многократный рекордсмен и чемпион "Формулы-1".

Ушли из жизни:

1979 - Конрад Хилтон, американский предприниматель, основатель сети отелей "Хилтон".

2008 - Александр Абдулов, советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, Народный артист России.

2014 — Григорий Кохан, кинорежиссёр и сценарист, народный артист Украины.

Именины:

Католические: Женевьева.

Православные: Леонтий, Михаил, Никита, Пётр, Прокопий, Сергей, Ульяна, Фемистоклей, Феофан, Филарет.