Знаменательные события в истории: 7 января 2019 года

Праздники:
Религиозные праздники:
Рождество Христово - в церквях, пользующихся юлианским календарём: Русской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Польской.
Национальные праздники:
Египет: день, посвящённый богине Сехмет и связанный с увеличением солнечного дня.
История:
1610 - Галилео Галилей открыл спутники Юпитера.
1785 - француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые пересёк Ла-Манш на воздушном шаре.
1839 - Физик Доминик Франсуа Араго раскрыл секрет "светописи".
1928 - Начались летные испытания самолета У-2, широко применявшегося во время Великой отечественной войны.
1989 - наследный принц Японии Акихито провозглашён новым императором.
2015 - в Париже произошёл теракт в редакции Charlie Hebdo.
Родились в этот день:
1800 - Миллард Филлмор, 13-й президент США (1850–1853), американский государственный деятель.
1871 - Эмиль Борель, французский математик, профессор.
1964 - Николас Кейдж, американский актер, режиссер, продюсер.
1985 - Льюис Хэмилтон, британский автогонщик, трёхкратный чемпион Формулы-1 2008, 2014 и 2015 годов.
1988 - Роберт Шиэн, ирландский актер, наиболее известен ролью Нейтана в сериале "Отбросы".
1991 - Эден Азар, бельгийский футболист, полузащитник "Челси" и сборной Бельгии.
Ушли из жизни:
1943 - Никола Тесла, американский изобретатель сербского происхождения, инженер, физик.
2014 - Шао Ифу , гонконгский медиамагнат, один из основателей китайского кинематографа.
2017 - Мариу Суариш, португальский политик-социалист, президент Португалии (1986—1996).
Именины:
Леонид, Мария.
Католические: Карл, Кнуд, Лукиан, Раймунд.