Скачать
Понедельник, 07.01.2019
Грузинская церковь готовит заявление после прочтения текста Томоса для ПЦУ
Грузинская церковь готовит заявление после прочтения текста Томоса для ПЦУ
Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на удар палестинцев
Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа
Шевченко назвал идеального тренера для Милана
Шевченко назвал идеального тренера для Милана
С Рождеством Христовым 2019: классические украинские колядки
С Рождеством Христовым 2019: классические украинские колядки

Знаменательные события в истории: 7 января 2019 года

Знаменательные события в истории: 7 января 2019 года
08:01 Сегодня Телеграф

В этот день, 7 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Религиозные праздники:

Рождество Христово - в церквях, пользующихся юлианским календарём: Русской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Польской.

Национальные праздники:

Египет: день, посвящённый богине Сехмет и связанный с увеличением солнечного дня.

История:

1610 - Галилео Галилей открыл спутники Юпитера.

1785 - француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые пересёк Ла-Манш на воздушном шаре.

1839 - Физик Доминик Франсуа Араго раскрыл секрет "светописи".

1928 - Начались летные испытания самолета У-2, широко применявшегося во время Великой отечественной войны.

1989 - наследный принц Японии Акихито провозглашён новым императором.

2015 - в Париже произошёл теракт в редакции Charlie Hebdo.

Родились в этот день:

1800 - Миллард Филлмор, 13-й президент США (1850–1853), американский государственный деятель.

1871 - Эмиль Борель, французский математик, профессор.

1964 - Николас Кейдж, американский актер, режиссер, продюсер.

1985 - Льюис Хэмилтон, британский автогонщик, трёхкратный чемпион Формулы-1 2008, 2014 и 2015 годов.

1988 - Роберт Шиэн, ирландский актер, наиболее известен ролью Нейтана в сериале "Отбросы".

1991 - Эден Азар, бельгийский футболист, полузащитник "Челси" и сборной Бельгии.

Ушли из жизни:

1943 - Никола Тесла, американский изобретатель сербского происхождения, инженер, физик.

2014 - Шао Ифу , гонконгский медиамагнат, один из основателей китайского кинематографа.

2017 - Мариу Суариш, португальский политик-социалист, президент Португалии (1986—1996).

Именины:

Леонид, Мария.

Католические: Карл, Кнуд, Лукиан, Раймунд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Именины, Знаменательные события, 7 января.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прикольные поздравления с Рождеством 2019
02 Рождество 2019: лучшие поздравления и открытки
03 Рождество 2019 : что нельзя делать 7 января
04 Президент поздравил украинцев с Рождеством и рождением ПЦУ
05 5 напитков, которые мешают сбросить вес
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Угроза от Huawei и ZTE: Премьер Чехии раскритиковал посла Китая
Премьер Чехии раскритиковал посла Китая
Вселенский Патриарх: Я буду всегда молиться за Украину
Вселенский Патриарх: Я буду всегда молиться за Украину
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
Рецепт дня: пряники рождественские
Рецепт дня: пряники рождественские
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь