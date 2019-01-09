Истории о пропавших кораблях, покрытые мраком

Если вы любитель мистических историй о без вести пропавших, затонувших кораблях – тогда вам сюда!

Все слышали легенду о "Летучем голландце", которого моряки боялись как огня. По морским поверьям корабли-призраки или фантомы предвещали беду. Существует множество историй о бесследно исчезнувших вместе с экипажем кораблях. Большинство из них всего лишь небылицы, но некоторые выглядят правдоподобно и до сих пор покрыты тайнами.

"Мария Селеста"

Вторым по популярности кораблем-призраком после "Летучего Голландца" по праву считается парусник "Мария Селеста". Только в отличие от "Голландца" "Селеста" — это реально существовавший корабль. С первого же плавания парусник преследовала череда неудач: во время рейса погиб капитан, судно несколько садилось на мель и теряло груз. Бригантина несколько раз меняла названия и владельцев, но все тщетно — корабль, казалось, был проклят.

В 1872 году парусник отправился в очередное плавание из Америки в Европу. Спустя месяц "Марию Селесту" обнаружили бесцельно плывущей по направлению к Гибралтарскому проливу. Судно было без единого повреждения, груз остался нетронутым. Вот только на борту не было ни единой души — все члены экипажа и несколько десятков пассажиров бесследно исчезли. Их таинственное исчезновение до сих пор остается загадкой.

"Кэрол А. Диринг"

Не менее загадочной является история исчезновения экипажа пятимачтовой шхуны "Кэрол А. Диринг". Судно было построено в 1919 году компанией "Дж. Дж. Диринг". Владелец компании назвал парусник в честь своего сына. Гигантская грузовая шхуна успешно ходила в плавания на протяжении двух лет, но в 1921 году у берегов Северной Каролины корабль нашли без экипажа. О "Кэрол А. Диринг" написали множество газет, было проведено несколько расследований, но все тщетно. Кто-то считает, что экипаж парусника похитили пираты, а кто-то думает, что виной всему мистический Бермудский треугольник, в который шхуна зашла незадолго до этого.

"Копенгаген"

"Копенгаген" был одним из самых современных и больших парусников своего времени. Пятимачтовый барк построили на датской верфи в 1921 году. Корпус судна изготавливался из высококачественной стали, а на борту имелись электрические лебедки для поднятия парусов и новейшее навигационное оборудование. "Копенгаген" был учебно-производственным судном, которое совершало регулярные рейсы и регаты. Однако неожиданно 21 декабря 1928 года связь с кораблем оборвалась.

Вечером датский барк последний раз вышел в радиоэфир и после этого бесследно пропал вместе с 61 членом экипажа, среди которых были курсанты морской академии. На поиски судна отправили несколько экспедиций, но все безрезультатно. В официальном заключении расследования указали, что корабль погиб в результате непреодолимой морской стихии.

Шхуна "Дженни"

В 1822 году новая шхуна "Дженни" покинула порт на острове Уайт в составе антарктической регаты. Спустя год регата достигла пролива Дрейка, где парусник бесследно исчез. Долгие семнадцать лет корабль считали пропавшим без вести. Все думали, что "Дженни" потерпел крушение в проливе, который славится суровыми штормами.

Однако в 1840 году у берегов Антарктиды китобойной судно обнаружило парусник, который, по всей видимости, ветром унесло в сторону Ледяного континента, где он застрял во льдах. Все тела членов экипажа и семи пассажиров хорошо сохранились в условиях низких температур. В Chert-poberi.ru выяснили, что последняя запись в судовом журнале гласила: "4 мая 1823 года: нет еды уже 71 день. Кроме меня живых нет". Ее оставил капитан, которого нашли замерзшим с ручкой в руке.

"Jian Seng"

Корабли-призраки были не только в прошлом. В 2006 году береговая охрана неподалеку от Австралии обнаружила дрейфующее судно. Им оказался 80-метровый танкер. На борту не было ни экипажа, ни груза, ни даже документов, подтверждающих владельца и порт приписки судна. Также остается загадкой, когда судно было построено и как долго оно дрейфует без команды. Нет никаких оснований предполагать, что танкер занимался контрабандой или браконьерством. Несмотря на то, что название корабля было закрашено, с помощью экспертизы удалось его выяснить — "Jian Seng". Возможно, экипаж танкера и все документы были похищены пиратами, по крайней мере, других объяснений не находится.

"Оранг Медан"

Голландское торговое судно "Оранг Медан" стало "призраком" в 1947 году. Два судна в Малаккском проливе получили сигнал SOS от него. По заявлениям радистов сигнал был передан членом экипажа, который был чем-то сильно напуган. Последними его словами были, что все на борту мертвы, и он остался один на судне. После этого связь оборвалась. Спустя несколько дней "Оранг Медан" был обнаружен дрейфующим в направлении индийских берегов.

Все члены экипажа оказались мертвы, причем все тела замерли в странных позах, как будто от чего-то защищаясь. Причем не было найдено никаких ран и повреждений. До сих пор остается тайной истинная причина гибели моряков. По некоторым заявлениям судно перевозило серную кислоту, которая не была упаковано должным образом. Вероятно, экипаж погиб из-за токсичных паров серы.

"Байчимо"

Торговое судно "Байчимо" было построено в 1911 году в Швеции по заказу немецкой компании. После окончания Первой мировой войны корабль перешел к Великобритании и следующие четырнадцать лет использовался для перевозки меха. Во время последнего плавания в 1931 году погода резко ухудшилась, и судно застряло во льдах неподалеку от берегов Аляски. Тем не менее через неделю распогодилось и "Байчимо" вновь продолжило путь, но спустя пару недель вновь оказалось в ледяной ловушке. Экипажу пришлось покинуть корабль и месяц жить на берегах Аляски, дожидаясь пока их обнаружат. К счастью, прибыли спасатели, забрали моряков и ценный груз, но судно так и осталось дрейфовать во льдах.

Но на этом история "Байчимо" не закончилась. В дальнейшем судно несколько раз видели дрейфующим у берегов Канады и Арктики. Из-за плохого состояния корпуса никто не решался вступить на борт корабля-призрака, так как он в любой момент мог затонуть. Последний раз "Байчимо" видели в 1969 году. На тот момент замершее судно стало частью ледяного массива. Впоследствии правительство Аляски предпринимало несколько попыток отыскать судно, но все было тщетно.