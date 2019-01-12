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Суббота, 12.01.2019
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Знаменательные события в истории: 12 января 2019 года

Знаменательные события в истории: 12 января 2019 года
07:47 Сегодня Телеграф

В этот день, 12 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Религиозные праздники:

Память Татьяны Римской.

Память Тимона, диакона, апостола от 70.

Память мученицы Анисии Солунской.

Национальные праздники:

Россия - День работника прокуратуры.

История:

1816 - Правительство Франции издало указ о вечном изгнании семьи Бонапарта из страны.

1848 - Начало революции против Фердинанда II, короля Двух Сицилий.

1879 - Началась война между британскими колонистами в Южной Африке и местными племенами зулусов.

1820 - В Англии основано Королевское Астрономическое общество.

1932 - Хэтти Кэрэуэй, демократ из Арканзаса, стала первой женщиной-сенатором.

1950 - СССР вновь ввёл смертную казнь за измену, шпионаж и саботаж.

1954 - Королева Елизавета II открыла специальную сессию парламента Новой Зеландии - впервые в истории за пределами Великобритании.

1964 - Всего через месяц после получения независимости Занзибаром правящая Занзибарская национальная партия была отстранена от власти в результате государственного переворота.

1967 - Впервые крионирован человек, им стал Джеймс Бедфорд.

1974 - Ливия и Тунис объявили об объединении и создании Исламской арабской республики.

1990 - Румыния первой из стран Восточной Европы и бывших членов Организации Варшавского договора запретила Коммунистическую партию.

1991 - Обе палаты Конгресса США разрешили президенту Джорджу Бушу использовать силу для прекращения агрессии Ирака в Кувейте.

1998 - Подписан протокол о запрете клонирования человека.

1999 - Отстраненный от власти малийский президент Муса Траоре и его жена были приговорены к смертной казни за крупные хищения.

2004 - Крупнейшее в мире круизное судно "Queen Mary 2" совершило свое первое плавание через Атлантический океан.

2005 - С мыса Канаверал запущен космический аппарат "Deep Impact".

2009 - У берегов индонезийского острова Сулавеси затонул паром "Тератей Прима", погибли более двухсот человек.

2010 - На Гаити произошло землетрясение, которое унесло жизни 222 570 человек.

Родились в этот день:

1876 - Джек Лондон, американский писатель, автор приключенческой литературы.

1916 - Шарль Перро, французский писатель-сказочник, поэт и критик.

1936 - Раймонд Паулс, латвийский композитор, пианист, дирижер, политический деятель.

1949 - Харуки Мураками, японский писатель и переводчик.

1960 - Станислав Боклан, украинский актер театра и кино, народный артист Украины.

1985 - Артем Милевский, украинский футболист белорусского происхождения.

1986 - Джемма Артертон, английская актриса, снялась в фильмах "Квант милосердия", "Битва титанов", "Принц Персии: пески времени" и других.

1986 -  Злата Огневич, украинская певица, представительница Украины на песенном конкурсе Евровидение 2013, заняла третье место.

1990 - Сергей Карякин, украинский шахматист. В возрасте 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории, внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Ушли из жизни:

1665 - Пьер Ферма, французский математик, создатель теории чисел.

1931 - Джованни Болдини, итальянский живописец, портретист и жанрист.

1976 - Агата Кристи, английская писательница, автор детективных романов и пьес.

2009 - Клод Берри (р. 1934), французский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

2017 - Уильям Блэтти (р. 1928), американский писатель, сценарист и кинорежиссёр.

Именины:

Православные: Анисия, Антоний, Даниил, Зотик, Ирина, Лев, Макарий, Мария, Тимон, Феодора, Феодосия, Филетер.

Католические: Бенедикт, Татьяна, Элред.

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, 12 января.
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