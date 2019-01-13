Знаменательные события в истории: 13 января 2019 года

Праздники:
Религиозные праздники:
Отдание праздника Рождества Христова.
Память святителя Петра Могилы, митрополита Киевского (1646).
Васильев вечер. Щедрый вечер. Овсень. Васильевская коляда. Богатый вечер. Меланки. Щедруха.
Национальные праздники:
Литва - День защитников свободы в Литве.
История:
1610 - Галилео Галилей открыл четвертый спутник Юпитера, который впоследствии получил название Каллисто. Третий по величине спутник в Солнечной системе, размером примерно с Меркурий.
1854 - Фаас Энтони из Филадельфии запатентовал новый музыкальный инструмент - аккордеон.
1898 - французский писатель Эмиль Золя послал открытое письмо (известное под названием "Я обвиняю") французскому правительству по поводу дела Дрейфуса.
1915 - землетрясение близ Авеццано, Италия: 30 тысяч погибших.
1936 - польский суд приговорил к смертной казни Степана Бандеру, Николая Лебедя, Ярослава Карпинца (заменено на пожизненное заключение).
1942 - начался принудительный вывоз населения Украины в Германию (остарбайтеры).
1993 - в Париже представители 130 стран подписали "Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения".
1999 - 36-летний Майкл Джордан, живая легенда американского баскетбола, официально объявил, что покидает команду "Чикаго Буллз" и прекращает профессиональную карьеру баскетболиста.
2000 - о своей отставке с поста главы компании "Microsoft" заявил ее соучредитель и многолетний руководитель Билл Гейтс.
2012 - круизный лайнер "Costa Concordia", на борту которого находились 4234 человека, потерпел крушение у берегов Италии. Погибли 30 человек, двое пропали без вести.
2015 - обстрел автобуса под Волновахой в ходе войны на Донбассе.
Родились в этот день:
1827 - Николай Бекетов, украинский физико-химик, профессор кафедры химии Харьковского университета (1855-1887). Отец украинского архитектора Алексея Бекетова. Брат ботаника Андрея Бекетова.
1969 - Стефания Бельмондо, итальянская лыжница, двухкратная олимпийская чемпионка.
1977 - Орландо Блум, британский актер.
1982 - Рут Уилсон, английская актриса.
1990 - Лиам Хемсворт, австралийский актёр.
Ушли из жизни:
1625 - Ян Брейгель (Бархатный) - фламадский художник.
1906- Александр Попов - русский физик и электротехник, один из изобретателей радио.
1941 - Джеймс Джойс ирландский писатель и поэт, автор романа "Улисс".
2002 - Грегорио Фуэнтес (р. 1897), кубинский рыбак и моряк, прототип Сантьяго из повести Э. Хемингуэя "Старик и море".
Именины:
Католические: Иларий, Мунго.
Православные: Вусирис, Гавдентий, Гаий, Геласий, Досифей, Ириней, Мартина, Мелания, Михаил, Нема, Олимпиодор, Пётр, Саламин.