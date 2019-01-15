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Вторник, 15.01.2019
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Знаменательные события в истории: 15 января 2019 года

Знаменательные события в истории: 15 января 2019 года
07:07 Сегодня Телеграф

В этот день, 15 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Религиозные праздники:

Предпразднство Богоявления.

Память отшельника Павла Фивейского.

Преставление (1833), второе обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца (1991).

Память святителя Сильвестра, Папы Римского.

Национальные праздники:

Египет - День посадки деревьев.

История:

1582 - заключен Ям-Запольский мирный договор.

 1892 - Джеймс Нейсмит впервые опубликовал правила баскетбола в школьной газете.

1943 - завершено строительство здания Пентагона.

1955 - китайское руководство приняло решение о создании собственного ядерного арсенала.

 2001 - начал работу сайт "Википедии", wiki-энциклопедии со свободно распространяемым содержимым.

2009 - экипаж американского аэробуса А-320 сумел спасти от гибели 150 пассажиров, посадив самолёт с отказавшими двигателями на воду реки Гудзон.

2011 - завершился референдум о независимости Южного Судана.

Родились в этот, день:

1622 - Жан Мольер, французский драматург-комедиограф и актер.

1795 - Александр Грибоедов, русский дипломат, драматург и поэт.

1850 - Софья Ковалевская, русский математик, писатель и публицист.

1895 - Арттури Илмари Виртанен (ум. 1973), финский биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии (1945).

1929 - Мартин Лютер Кинг (убит в 1968), американский священнослужитель, лидер борьбы за гражданские права темнокожих американцев.

Ушли из жизни:

1919 - Карл Либкнехт, немецкий революционер, деятель германского и международного рабочего движение.

1919 - Роза Люксембург, немецкая революционерка, деятель европейского коммунистического движения.

2013 - Нагиса Осима (р. 1932), японский кинорежиссёр, сценарист и актёр.

2018 - Долорес О’Риордан (р. 1971), ирландская певица, автор песен и вокалистка рок-группы The Cranberries.

Именины:

Католические:

Мужские: Макарий, Павел;

Женские: Ита.

Православные:

Мужские: Аммон, Василий, Егор, Домн, Закхей, Зорсис, Кузьма, Марк, Модест, Пётр, Серафим, Сергей, Сидор, Сильвестр, Феоген, Феопемпт, Феопист.

Женские: Ульяна, Федотья.

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Праздник, История, Именины, Этот день в истории, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 15 января.
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