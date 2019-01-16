Знаменательные события в истории: 16 января 2019 года

Праздники:
Малахий. Пророка Малахии, Гордей и Малахия.
Память преподобной Женевьевы Парижской.
Память пророка Малахии.
История:
27 до н.э.- Октавиан получил титул Августа.
1920 - Сухой закон в США закреплен Конституцией.
1963 - впервые пилотом авиалайнера на международной линии стала женщина - англичанка Ивонн Поуп, пилотировавшая авиарейс из Лондона в Дюссельдорф.
1969 - чешский студент Ян Палах в знак протеста против интервенции советских войск в Чехословакию, совершил самосожжение в центре Праги.
1984 - Майкл Джексон получил 8 статуэток "Грэмми" за альбом "Thriller".
1991 - Белый дом официально объявил о начале операции "Буря в пустыне", целью которой было освободить Кувейт от иракской оккупации.
1997 - компания Microsoft выпустила Office 97, комплексную офисную программу, которая мгновенно стала бестселлером и завоевала 80% рынка.
2002 - Совет безопасности ООН проголосовал за наложение санкций на экстремистскую организацию Аль-Каида и движение Талибан.
2006 - Элен Джонсон-Серлиф принесла присягу как президент Либерии, став первой женщиной-главой государства в Африке.
2014 - в Украине приняты "законы о диктатуре" ("законы 16 января").
Родились в этот день:
1901 - Фрэнк Замбони, американский инженер, изобретатель ледового комбайна.
1959 — Шаде Аду, британская исполнительница нигерийского происхождения, лидер группы Sade.
1969 - Рой Джонс, американский боксер-профессионал, серебряный призер Олимпийских игр 1988 года.
1969 - Даниела Эскобар, бразильская актриса, телеведущая.
1973 - Джози Дэвис, американская актриса.
1974 - Кейт Мосс, британская фотомодель.
1979 - Алия (погибла в 2001), американская певица, актриса и модель.
1991 - Мэтт Дюшен, канадский хоккеист, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира.
Ушли из жизни:
1806 - Никола Леблан, французский химик-технолог.
1957 - Артуро Тосканини, итальянский дирижер.
2014 - Хосе Сулейман (р. 1931), президент WBC, член Международного Боксёрского Зала Славы.
2018 - Брэдфорд Диллман (р. 1930), американский актёр кино и телевидения.
Именины:
Католические: Берард, Гонорат, Фурсей.
Православные: Арина/Ирина, Гордей, Индика, Малафей/Малахий, Павла.