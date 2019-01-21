Скачать
Понедельник, 21.01.2019
Филарет озвучил правильное название ПЦУ
Филарет озвучил правильное название ПЦУ
Атака на миротворцев ООН в Мали: ЕС выразил соболезнования
Атака на миротворцев ООН в Мали: ЕС выразил соболезнования
Australian Open: Свитолина вышла в четвертьфинал
Australian Open: Свитолина вышла в четвертьфинал
Продюсер фильмов &quot;Рэмбо&quot;, &quot;Терминатор&quot; и &quot;Судья Дредд&quot; умер на 75-ом году жизни
Продюсер фильмов "Рэмбо", "Терминатор" и "Судья Дредд" умер на 75-ом году жизни

Знаменательные события в истории: 21 января 2019 года

Знаменательные события в истории: 21 января 2019 года
07:49 Сегодня Телеграф

В этот день, 21 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Религиозные праздники:

Память мученицы Агнессы Римской.

Емельяны Перезимники. Емеля Кумишный. Омельян - Божьим светом осиян.

Национальные праздники:

Доминиканская Республика - День Святой Алтаграсии.

История:

1793 - Великая французская революция: по постановлению суда казнен Людовик XVI, обвиненный в заговоре против свободы нации и против общей безопасности государства.

1954 - На воду спущена первая в мире атомная подводная лодка.

2003 - в Мексике в штате Колима произошло землетрясение магнитудой 7,6. 29 человек погибли, 300 получили ранения, около 10 000 осталось без крова. Землетрясение разрушило 2005 строений и повредило 6615.

2006 - в лесу близ австрийского города Цветль обнаружена зарытая в свинцовой коробке Сальера.

Родились в этот день:

1855 - Джон Браунинг, американский изобретатель ручного огнестрельного оружия.

1885 - Умберто Нобиле, итальянский конструктор дирижаблей, путешественник, генерал.

1905 - Кристиан Диор, французский дизайнер-модельер.

1926 - Стивен Ривз, американский актер и легендарный культурист.

1941 - Пласидо Доминго, испанский оперный певец (тенор), дирижер.

1976 - Эмма Бантон, телеведущая, бывшая участница женской поп-группы Spice Girls.

1981 - Дэни Хитли, канадский хоккеист, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира.

1983 - Светлана Ходченкова, российская актриса.

2004 - Ингрид-Александра, старшая дочь наследного принца Норвегии Хокона и его супруги Метте-Марит.

 Ушли из жизни:

1877 - Александр Брюллов, русский архитектор, художник.

1950 - Джордж Оруэлл, английский писатель и публицист, автор антиутопических произведений.

1983 - Йохан Греттумсбротен, норвежский лыжник, многократный олимпийский чемпион.

2012 - Эйко Исиока (р. 1938), японский дизайнер, художник по костюмам, обладательница премии "Оскар".

 Именины:

Католические: Агнесса, Мейнард, Фруктуоз.

Православные: Або, Анастасий, Антоний/Антон, Аттик, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Домна, Евгений, Емельян/Эмиль, Зотик, Илья, Исидор, Картерий, Келсий/Кельсий, Кир, Марионилла, Михаил, Паисий, Феоктист, Феофил, Элладий/Елладий, Юлиан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Именины, Этот день в истории, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 21 января.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина абсолютно реально может быть независимой от каких-либо поставок газа
02 Матч сборной Украины во Львове может не состояться
03 Солист немецкой рок-группы замечен в компании белокурой россиянки
04 Сутки на Донбассе: оккупанты девять раз обстреляли позиции украинских войск
05 Среди пострадавших на горнолыжном курорте Куршевель украинцев нет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Доллар и евро упали в цене: курс валют НБУ на 21 января
Доллар и евро упали в цене: курс валют НБУ на 21 января
В Украину возвращаются морозы и снег
В Украину возвращаются морозы и снег
Израиль нанес удары по иранским объектам в Сирии
Израиль нанес удары по иранским объектам в Сирии
Рецепт дня: кокосовые сырники с бананом
Рецепт дня: кокосовые сырники с бананом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь