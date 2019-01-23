Знаменательные события в истории: 23 января 2019 года

Праздники:
Религиозные праздники:
Память мученицы Агнессы Римской.
Емельяны Перезимники. Емеля Кумишный. Омельян - Божьим светом осиян.
Национальные праздники:
Китайская Республика — Всемирный день свободы.
История:
1556 - В Китае произошло самое большое по числу жертв землетрясение.
1849 - В штате Нью-Йорк впервые диплом врача был вручен женщине.
1895 - Впервые в мире человек ступил на берег Антарктиды.
1960 - Установлен рекорд глубинного погружения на дно Марианской впадины.
Родились в этот день:
599 - Тай Цзун, китайский император (626-649) династии Тан.
1783 - Стендаль, французский писатель.
1786 - Огюст Монферран, французский архитектор, строитель Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
1832 - Эдуард Мане, французский художник.
1930 - Таня Савичева, ленинградская девочка, автор блокадного дневника.
1944 - Рутгер Хауэр, нидерландский и американский актёр.
1950 - Ричард Дин Андерсон, американский актер.
1957 - Каролина (принцесса Монако), старшая дочь князя Ренье III и голливудской кинозвезды Грейс Келли.
1974 - Тиффани Тиссен, американская актриса, продюсер и режиссер.
1984 - Арьен Роббен, нидерландский футболист.
1985 - Даутцен Крус, нидерландская супермодель.
1987 - Лео Комаров, финский и российский хоккеист, чемпион мира.
Ушли из жизни:
1956 - Даниэль Сваровски, австрийский предприниматель, основатель хрустальной империи Swarovski.
1976 - Поль Робсон, американский певец, актер и правозащитник.
1989 - Сальвадор Дали, испанский художник-сюрреалист, писатель.
2015 - Абдуллах ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, король Саудовской Аравии, миллиардер.
Именины:
Анатолий, Григорий, Зиновий, Макар, Павел.