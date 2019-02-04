Знаменательные события в истории: 4 февраля 2019 года

В этот день, 4 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.

История:

1857 - День неандертальца: научной общественности впервые представили неандертальца.

1944 - Ученые доказали, что носителем наследственной информации является ДНК.

1975 - 1328 человек погибли в землетрясении в городском уезде Хайчэн, провинция Ляонин, Китай. Это — единственный в истории случай успешной эвакуации перед разрушительным землетрясением.

1976 - В Гватемале произошло крупное землетрясение, в результате которого погибли 23 000 человек.

1976 - В Инсбруке открылись XII зимние Олимпийские игры.

2000 - Состоялась церемония передачи иконы "Борис и Глеб", ранее похищенной из музея.

2004 - Начала работу социальная сеть Facebook.

Родились в этот день:

1880 - Климент Квитка, музыковед и фольклорист, муж Ларисы Косач (Леси Украинки).

1897 - Людвиг Эрхард, немецкий экономист и государственный деятель, автор германского экономического чуда.

1933 - Игорь Кваша, российский актер ("Тот самый Мюнхгаузен", "Человек с бульвара Капуцинов"), телеведущий ("Жди меня").

1939 - Джордж Ромеро, американский кинорежиссер, классик стиля "хоррор".

1941 - Джон Стил, барабанщик группы "Animals".

1948 - Элис Купер (Alice Cooper; Винсент Фурнье), рок-музыкант.

1974 - Оскар Де Ла Хойя, американский боксер, чемпион Олимпийских игр 1992 года, абсолютный чемпион среди профессионалов в среднем весе.

1981 - Гордей Остапович, украинский спортсмен, представлявший Украину на Чемпионате Мира по спортивному запоминанию.

Ушли из жизни:

1928 - Хендрик Лоренц, нидерландский физик-теоретик, Нобелевский лауреат.

1987 - Карл Роджерс, американский психолог и педагог.

2007 - Илья Кормильцев, поэт, переводчик, автор песен группы "Наутилус Помпилиус".

2012 - Флоренс Грин (р. 1901), последний остававшийся в живых ветеран Первой мировой войны.

Именины:

Анастасия, Иван, Иосиф, Макар, Петр, Тимофей.