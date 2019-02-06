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Среда, 06.02.2019
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Знаменательные события в истории: 6 февраля 2019 года

Знаменательные события в истории: 6 февраля 2019 года
07:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 6 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день бармена.

День саамского народа.

Международный день бармена.

День памяти блаженной Ксении Петербургской.

День Боба Марли на Ямайке.

История:

1886 - Немецкий химик Клеменс Винклер открыл германий.

1900 - Впервые в мире передан радиосигнал о бедствии на море.

1927 - В Париже дебютировал 10-летний гениальный скрипач Иегуди Менухин.

1936 - Открылись IV зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене (Германия).

1958 - В Мюнхене разбился самолет с футбольной командой "Манчестер Юнайтед" на борту. Среди 23 погибших было восемь футболистов клуба.

2004 - Поставлен рекорд в купольной акробатике - 357 парашютистов образовали гигантский цветок в небе Таиланда.

Родились в этот день:

1800 - Ашиль Девериа, французский художник, акварелист и литограф.

1945 - Боб Марли, ямайский музыкант стиля регги.

1951 - Жак Вильре, французский киноактер, комик.

1962 - Эксл Роуз (наст. Уильям Брюс Бейли-Роуз), солист хард-рок группы Guns N’ Roses.

1967 - Олег Куваев, мультипликатор, режиссёр, звукорежиссёр ("Масяня", "Магазинчик БО", "6,5", "Чердачок").

1968 - Акира Ямаока, японский композитор, мультиинструменталист, наиболее известен благодаря своей музыке к игровому сериалу "Silent Hill".

1971 - Петр Чернышев, американский фигурист.

1973 - Андрей Князев, бывший солист группы "Король и Шут".

 Ушли из жизни:

1793 - Карло Гольдони, итальянский драматург, создатель национальной комедии.

1963 - Пьеро Мандзони, итальянский художник, представитель эпатажа в искусстве.

1985 - Джеймс Хедли Чейз, английский писатель, автор более 80 детективных романов.

1985 - Наталья Забила, украинская детская писательница, поэтесса.

 Именины:

Денис, Иван, Ксения, Павел, Тимофей.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 6 февраля.
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