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Четверг, 07.02.2019
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Знаменательные события в истории: 7 февраля 2019 года

Знаменательные события в истории: 7 февраля 2019 года
07:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 7 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.

История:

1568 - Европейцами были открыты Соломоновы острова.

1795 - Порт Хаджибей переименован в Одессу.

1863 - В США запатентован первый огнетушитель.

1996- Катастрофа Боинг-757 у побережья Доминиканской Республики. Погибли все находящиеся на борту: 11 членов экипажа и 176 пассажиров. Причиной катастрофы явились повреждения датчика скорости и ошибка главного пилота.

1998 - В японском городе Нагано открываются XVIII зимние Олимпийские игры.

1998 - В северных районах Афганистана из-за землетрясения магнитудой 5,6 погибли более 4500 человек.

1998 - Состязания сноубордистов были включены в программу Олимпийских игр.

1999 - Королем Иордании становится Абдалла II ибн Хуссейн.

2014 - В Сочи открылись XXII зимние Олимпийские игры.

Родились в этот день:

1478 - Томас Мор, английский писатель, богослов и государственный деятель.

1812 - Чарльз Диккенс, английский писатель, классик мировой литературы.

1870 - Альфред Адлер, австрийский психолог и психиатр, создатель системы индивидуальной психологии.

1877 - Годфри Харолд Харди, английский математик.

1906 - Олег Антонов, советский авиаконструктор, академик.

1956 - Марк Сент Джон, американский музыкант, участник группы Kiss.

1965 - Крис Рок, американский киноактер, комик, сценарист.

1974 - Стив Нэш, канадский баскетболист, один из лучших игроков в истории НБА.

1975 - Уэс Борланд, американский музыкант, наиболее известен как гитарист группы Limp Bizkit.

1978 - Эштон Кутчер, американский актер.

 Ушли из жизни:

1933 - Николай Садовский - украинский актер, режиссер и общественный деятель.

1986 - Диоп Шейх Анта, сенегальский ученый-египтолог.

1997 - Юхан Аллан Эдвалль (р. 1924), шведский актер, певец, композитор, кинорежиссёр.

1999 - Хусейн ибн Талал (р. 1935), король Иордании (1952—1999).

2003 - Аугусто Монтерросо, гватемальский писатель.

 Именины:

Борис, Виталий, Григорий, Дмитрий, Петр, Степан, Филипп. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 7 февраля.
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