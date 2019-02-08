Знаменательные события в истории: 8 февраля 2019 года

Праздники:
Федор-поминальник.
История:
1587 - Королева Шотландии и претендентка на английский престол Мария Стюарт была обезглавлена в замке Фотерингей.
1601 - Бывший фаворит английской королевы Елизаветы I Роберт Девере предпринял попытку государственного переворота.
1649 - Восстание Хмельницкого: казаки предпринимают попытку взять Мозырь.
1672 - Исаак Ньютон делает доклад о своей теории природы света и цвета.
1816 - В полицейской операции впервые была задействована собака.
1929 - Николай Камов называет изобретенный им аппарат новым словом «вертолёт», заменив используемый до этого термин "геликоптер".
1931 - состоялось торжественное открытие новой столицы Индии - Нью-Дели.
1984 - Открылись XIV зимние Олимпийские игры в Сараево (Югославия).
1960 - Установлены первые 8 звезд (Оливии Борден, Рональда Колмана, Луис Фазенды, Престона Фостера, Берта Ланкастера, Эдварда Седжвика и Эрнеста Торренса) на голливудской "ллее славы".
1989 - катастрофа Boeing 707 на Санта-Марии (Азорские острова). Погибли 144 человека.
1992 - Открылись XVI зимние Олимпийские игры в Альбервиле (Франция).
2002 - Открылись XIX зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити (США).
Родились в этот день:
1781 - Джордж Доу, английский художник.
1828 - Жюль Верн, французский писатель-фантаст.
1834 - Дмитрий Менделеев, русский ученый, открывший периодический закон химических элементов, педагог.
1969 -Мэри Маккормак, американская киноактриса.
1969 - Сергей Сивохо, актер КВН и телевидения, шоумен, продюсер.
1987 - Каролина Костнер, итальянская фигуристка, бронзовый призер Олимпийских игр.
Ушли из жизни:
1587 - Мария Стюарт, королева Шотландии (1542-1567).
1963 - расстрелян Абдель Керим Касем, премьер-министр Ирака.
1975 - Роберт Робинсон, английский химик-органик, лауреат Нобелевской премии (1947).
1985 - Сэр Уильям Лайонс, британец, основатель "Ягуар Моторс".
1987 - Папуша, классическая цыганская поэтесса из Польши.
1998 - Хальдоур Кильян Лакснесс, исландский писатель, лауреат Нобелевской премии (1955).
1999 - Айрис Мердок, английская писательница.
2007 - Анна Николь Смит, американская фотомодель, телеведущая, актриса.
2010 - Анна Самохина, советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России.
Именины:
Аркадий, Гавриил, Давид, Иосиф, Петр, Семен, Федор.