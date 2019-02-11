Знаменательные события в истории: 11 февраля 2019 года

В этот день, 11 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день женщин и девочек в науке.

Всемирный день больного.

Лаврентьев день.

История:

1809 - Запатентован первый пароход.

1873 - После отречения от престола испанского короля Амадея I, произошедшего вследствие острого социального кризиса и начавшейся Второй карлистской войны, Кортесами провозглашена Первая Испанская Республика.

1889 - Принята Конституция Мэйдзи, которая устанавливала в Японии конституционную монархию прусского образца. Работу над проектом Конституции возглавлял Ито Хиробуми. После принятия Конституции в Японии появился первый в Азии парламент.

1922 - Фредерик Бантинг открывает инсулин.

1928 - В Санкт-Морице открылись II зимние Олимпийские игры. Открыл игры Эдмунд Шультес.

1928 - Скелетон - состязания спортсменов-скелетонистов были включены в программу Олимпийских игр.

1970 - Выведен на орбиту первый японский искусственный спутник Земли "Осуми".

1978 - В Китае отменен запрет на чтение книг Аристотеля, Шекспира и Диккенса.

1980 - Премьера фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". В 1981 году фильм удостоен кинопремии "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

1990 - После подписания последним белым президентом ЮАР Фредериком де Клерком указа о легализации АНК и других движений против режима апартеида, вышел на свободу после 27-летнего заключения Нельсон Холилала Мандела.

1991 - В Гааге создана Организация наций и народов, не имеющих представительства.

2016 - объявлено об экспериментальном открытии гравитационных волн.

Родились в этот день:

1847 - Томас Эдисон, американский изобретатель.

1917 - Сидни Шелдон, американский писатель и сценарист.

1926 - Лесли Нильсен, канадский и американский актер.

1962 - Шерил Кроу, американская исполнительница, девятикратная обладательница премии Грэмми.

1969 - Дженнифер Энистон, американская актриса.

1973 - Крэйг Джонс, американский музыкант, участник группы Slipknot.

1977 - Майк Шинода, вокалист и MC группы Linkin Park и Fort Minor

1982 - Натали Дормер, британская актриса.

1985 - Сара Батлер, американская киноактриса.

1988 - Джун Джун, японская и китайская певица, участница японской поп-группы Morning Musume.

Ушли из жизни:

1650 - Рене Декарт, французский философ, математик, физик, физиолог.

1868 - Жан Фуко, французский физик, создатель гироскопа и маятника Фуко.

1948 - Сергей Эйзенштейн, советский кинорежиссер, сценарист, теоретик кино.

2000 - Роже Вадим (настоящее имя Вадим Племянников), французский режиссер.

2012 - Уитни Хьюстон, американская эстрадная певица, актриса, продюсер.

2013 - Павел Вигдергауз, советский и украинский архитектор.

Именины:

Герасим, Иван, Игнатий, Роман, Леонтий, Юлиан, Яков.