Скачать
Понедельник, 11.02.2019
Демонстрация силы: Британия отправит авианосец в Тихий океан
Демонстрация силы: Британия отправит авианосец в Тихий океан
Президент Афганистана: Если Талибан хочет офис, я предоставлю его им
Президент Афганистана: Если Талибан хочет офис, я предоставлю его им
Барселона не смогла обыграть Атлетик
Барселона не смогла обыграть Атлетик
Приметы на 11 февраля: что категорически нельзя делать
Приметы на 11 февраля: что категорически нельзя делать

Знаменательные события в истории: 11 февраля 2019 года

Знаменательные события в истории: 11 февраля 2019 года
07:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 11 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день женщин и девочек в науке.

Всемирный день больного.

Лаврентьев день.

История:

1809 - Запатентован первый пароход.

1873 - После отречения от престола испанского короля Амадея I, произошедшего вследствие острого социального кризиса и начавшейся Второй карлистской войны, Кортесами провозглашена Первая Испанская Республика.

1889 - Принята Конституция Мэйдзи, которая устанавливала в Японии конституционную монархию прусского образца. Работу над проектом Конституции возглавлял Ито Хиробуми. После принятия Конституции в Японии появился первый в Азии парламент.

1922 - Фредерик Бантинг открывает инсулин.

1928 - В Санкт-Морице открылись II зимние Олимпийские игры. Открыл игры Эдмунд Шультес.

1928 - Скелетон - состязания спортсменов-скелетонистов были включены в программу Олимпийских игр.

1970 - Выведен на орбиту первый японский искусственный спутник Земли "Осуми".

1978 - В Китае отменен запрет на чтение книг Аристотеля, Шекспира и Диккенса.

1980 - Премьера фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". В 1981 году фильм удостоен кинопремии "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

1990 - После подписания последним белым президентом ЮАР Фредериком де Клерком указа о легализации АНК и других движений против режима апартеида, вышел на свободу после 27-летнего заключения Нельсон Холилала Мандела.

1991 - В Гааге создана Организация наций и народов, не имеющих представительства.

2016 - объявлено об экспериментальном открытии гравитационных волн.

Родились в этот день:

1847 - Томас Эдисон, американский изобретатель.

1917 - Сидни Шелдон, американский писатель и сценарист.

1926 - Лесли Нильсен, канадский и американский актер.

1962 - Шерил Кроу, американская исполнительница, девятикратная обладательница премии Грэмми.

1969 - Дженнифер Энистон, американская актриса.

1973 - Крэйг Джонс, американский музыкант, участник группы Slipknot.

1977 - Майк Шинода, вокалист и MC группы Linkin Park и Fort Minor

1982 - Натали Дормер, британская актриса.

1985 - Сара Батлер, американская киноактриса.

1988 - Джун Джун, японская и китайская певица, участница японской поп-группы Morning Musume.

 Ушли из жизни:

1650 - Рене Декарт, французский философ, математик, физик, физиолог.

1868 - Жан Фуко, французский физик, создатель гироскопа и маятника Фуко.

1948 - Сергей Эйзенштейн, советский кинорежиссер, сценарист, теоретик кино.

2000 - Роже Вадим (настоящее имя Вадим Племянников), французский режиссер.

2012 - Уитни Хьюстон, американская эстрадная певица, актриса, продюсер.

2013 - Павел Вигдергауз, советский и украинский архитектор.

 Именины:

Герасим, Иван, Игнатий, Роман, Леонтий, Юлиан, Яков. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 11 февраля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Задержание активистов на Подоле: проведены допросы
02 На Донбассе во время обстрела исчез военнослужащий, получивший травму
03 Opera возвращает VPN на Android
04 Медики рассказали, как с помощью лука уберечься от катаракты
05 Полиция запустила флешмоб "Я - Бандера!"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ситуация на Донбассе: боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня
ООС: боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня
Иран готов отправить войска в Ливан
Иран готов отправить войска в Ливан
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (04.02 - 10.02)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Рецепт дня: смузи из хурмы, апельсина и банана
Рецепт дня: смузи из хурмы, апельсина и банана
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь