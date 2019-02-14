Знаменательные события в истории: 14 февраля 2019 года

В этот день, 14 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День святого Валентина (День всех влюбленных).

День войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Украины.

Международный день дарения книг.

День компьютерщика.

День памяти святого мученика Трифона.

История:

286 - Согласно Золотой легенде, в этот день казнен за нарушение приказа императора Клавдия о безбрачии для воинов, полевой врач и священник Валентин. Валентин тайно венчал желающих и за это был приговорён к смерти. В различных легендах приводятся подробности о прощальном письме, которое Валентин написал перед казнью слепой девушке (по другим вариантам - дочери тюремщика) и которое исцелило ее.

1952 - в Осло открыты Зимние Олимпийские игры.

2003 - В возрасте 6,5 лет умирает клонированная овца Долли.

2005 - Создан сервис YouTube.

Родились в этот, день:

1936 - Анна Герман, польская певица.

1945 - Ханс-Адам II, правящий князь Лихтенштейна.

1947 - Борис Штерн, украинский писатель-фантаст.

1949 - Николай Еременко-младший, советский и российский актер театра и кино.

1967 - Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов.

1974 - Гарик Мартиросян, российский шоумен, юморист, участник шоу "Камеди клаб".

1987 - Юлия Савичева, российская певица.

1988 - Анхель Ди Мария, аргентинский футболист, олимпийский чемпион.

Ушли из жизни:

1779 - Джеймс Кук, английский мореплаватель, руководитель трёх кругосветных экспедиций.

1897 - Пантелеймон Александрович Кулиш, украинский писатель, фольклорист, этнограф, переводчик, критик, редактор, историк, издатель.

1994 - казнен Андрей Чикатило, серийный убийца.

Именины:

Василий, Давид, Николай, Петр, Семен.