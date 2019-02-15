Знаменательные события в истории: 15 февраля 2019 года

В этот день, 15 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День чествования участников боевых действий на территории других государств в Украине.

Международный день детей, больных раком.

Сретение Господне у восточных христиан.

История:

1045 - Началось строительство Софийского собора в Новгороде. Собор был заложен Владимиром Ярославичем в присутствии Великого князя Ярослава Мудрого и княгини Ирины (Ингегерды). Собор был заложен на месте Владычного двора и строился примерно до 1050 года.

1922 - В Гааге открыто первое заседание Международного суда.

1932 - В Лейк-Плэсиде (США) заканчиваются III зимние Олимпийские игры. В медальном зачёте лучшими стали американцы.

1933 - В Майами анархист Джузеппе Дзангара совершил неудачное покушение на жизнь недавно избранного президента США Франклина Рузвельта.

1976 - в Инсбруке завершились XII Зимние Олимпийские Игры.

1989 - завершен вывод советских войск из Афганистана (начат 15 мая 1988).

1820 - Ганс Кристиан Эрстед обнаружил магнитное действие электричества.

2010 - произошла самая крупная железнодорожная катастрофа в истории Бельгии.

2013 - падение метеорита в районе Челябинска.

Родились в этот день:

1564 - Галилео Галилей, итальянский ученый - физик и астроном.

1710 - Людовик XV, король Франции (1715-1774).

1882 - Джон Бэрримор, американский актер театра и кино.

1952 - Александр Муратов, украинский и российский кинорежиссер.

1953 - Анатолий Хостикоев, народный артист Украины, актер национального академического драмтеатра им. И.Франко.

Ушли из жизни:

2007 - Роберт Адлер, австрийско-американский изобретатель.

2016 - Джордж Гейнс, американский актёр, звезда фильма "Полицейская академия".

Именины:

Василий.