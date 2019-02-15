Знаменательные события в истории: 15 февраля 2019 года

Праздники:
День чествования участников боевых действий на территории других государств в Украине.
Международный день детей, больных раком.
Сретение Господне у восточных христиан.
История:
1045 - Началось строительство Софийского собора в Новгороде. Собор был заложен Владимиром Ярославичем в присутствии Великого князя Ярослава Мудрого и княгини Ирины (Ингегерды). Собор был заложен на месте Владычного двора и строился примерно до 1050 года.
1922 - В Гааге открыто первое заседание Международного суда.
1932 - В Лейк-Плэсиде (США) заканчиваются III зимние Олимпийские игры. В медальном зачёте лучшими стали американцы.
1933 - В Майами анархист Джузеппе Дзангара совершил неудачное покушение на жизнь недавно избранного президента США Франклина Рузвельта.
1976 - в Инсбруке завершились XII Зимние Олимпийские Игры.
1989 - завершен вывод советских войск из Афганистана (начат 15 мая 1988).
1820 - Ганс Кристиан Эрстед обнаружил магнитное действие электричества.
2010 - произошла самая крупная железнодорожная катастрофа в истории Бельгии.
2013 - падение метеорита в районе Челябинска.
Родились в этот день:
1564 - Галилео Галилей, итальянский ученый - физик и астроном.
1710 - Людовик XV, король Франции (1715-1774).
1882 - Джон Бэрримор, американский актер театра и кино.
1952 - Александр Муратов, украинский и российский кинорежиссер.
1953 - Анатолий Хостикоев, народный артист Украины, актер национального академического драмтеатра им. И.Франко.
Ушли из жизни:
2007 - Роберт Адлер, австрийско-американский изобретатель.
2016 - Джордж Гейнс, американский актёр, звезда фильма "Полицейская академия".
Именины:
Василий.