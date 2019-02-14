Сретение Господне 2019: история праздника, традиции

Православные в Украине 15 февраля отмечают важный христианский праздник – Сретение Господне. Этот день посвящен принесению младенца Иисуса в Иерусалимский храм.

Сретение Господне — это один из самых древних праздников в православии. В 2019 году его, как и обычно, отмечают 15 февраля. На самом деле его история уходит вглубь веков даже дальше, чем христианство. Потому с этим днем связано так много традиций, обычаев и обрядов.

История праздника

История Сретения связана с рождением Иисуса. Дело в том, что согласно традиции и закону Моисея, на 40-й день после родов женщина могла впервые посетить храм, таким образом получив "очищение". если же женщина родила первенца, и он мужского пола, полагалось также совершить ритуальное жертвоприношение — ягненка или, если семья не могла себе его позволить, пару голубей.

Мария с маленьким Иисусом пришла в храм ровно на сороковой день после его появления на свет. Так как семья была бедной, а Мария формально не нуждалась в "очищении", оставаясь непорочной девой, в жертву она принесла пару голубков. Именно здесь, в храме, произошла та самая встреча — "сретение" — давшая название празднику.

Иисуса и Марию встречает Симеон Богоприимец — мудрый и праведный старец, один из ученых-толкователей, переводивших Священное Писание на греческий язык. По преданию, Симеон переводил книгу пророка Исайи и прочитав слова "Се Дева во чреве приимет и родит Сына", решил, что в тексте описка и вместо "Дева" должно стоять "Жена". Однако ангел Господень остановил руку Симеона и уверил его, что он не умрет, пока не убедится в истинности пророчества Исайи.

Согласно книгам, Симеон очень долго ждал исполнения пророчества — он прожил около 300 лет, пока в этот день не пришел в храм по внушению Духа Святого. Увидев Марию с младенцем, святой Симеон взял Иисуса на руки со словами: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля". Марии же он сказал такое пророчество: "Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец".

В тот же день святой старец отошел в мир иной, озаренный радостью от встречи с сыном Божьим. А Иисуса в храме увидела еще одна святая — пророчица Анна. Она также узнала в младенце Спасителя, и поприветствовав его, отправилась в Иерусалим — рассказать людям о его приходе.

Традиции

Существует ряд церковных и языческих традиций, связанных со Сретением. Очень часто они так тесно переплетены, что сложно найти корни обрядов и обычаев. Чтобы упростить для славян принятие новой веры, отцы церкви использовали уже существующую аналогию — праздник встречи Зимы и Весны, отмечавшийся в тот же период, что и Сретение Господне. Видоизмененные обычаи этого дня стали церковными канонами.

Главный из них — освящение свечей на Сретение. По традиции, во время праздничного богослужения в церкви освящают свечи, а после раздают их прихожанам. Такие свечи очень ценились, обязательно приносились домой и хранились в течение года.

В Украине их называют "громничными" свечами. Наши предки верили, что они способны оберегать дом от бури и смерча, посевы — от града и буйного ветра, а человека — от удара молнии, сглаза и болезней. Первый раз громничную свечу зажигали сразу после прихода домой из церкви — "чтобы повень весенняя не повредила посевы, а мороз чтоб деревья не побил".

В течение же года свечу зажигали в таких случаях: если над домом бушевала страшная непогода, если рядом начинался пожар или другой природный катаклизм, если возникали сложности в родах, если человека "поймала черная болезнь" (эпилепсия), если человек умирал (с этой свечей, считалось, покойный сможет спокойнее и проще покинуть мир живых).

Вторая важная традиция на Сретение — освящение воды. Сретенскую воду из церкви ценили наравне с крещенской. По самой древней традиции, воду не носили святить в храм, а собирали с тающих капающих сосулек.

Сретенскую воду использовали в таких случаях: для лечения ран и внутренних болезней, от сглаза и ведьмовских чар, кропили ею воинов перед боем и чумаков перед походом (а позже — всех, кто надолго оставлял родной дом), в начале сезона пасечники кропили ею ульи, этой же водой окропляли домашний скот во время первого выгона на пастбище после зимы.