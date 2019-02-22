Знаменательные события в истории: 22 февраля 2019 года

22 февраля - 53-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 312 дней (313 дней в високосные годы). В XX и XXI веках соответствует 9 февраля юлианского календаря.
Праздники:
Международный день поддержки жертв преступлений - памятная дата, призванная обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий людей(преступников).
Праздники в других странах:
Египет — День Единства.
Индия — День матери.
Катар — День вступления Эмира на престол — Катар.
Киргизия — День работника землеустройства, геодезии и картографии.
Мексика — Национальный день траура.
Монголия — День Субаатара.
Сент-Люсия — День независимости.
США — День рождения Джорджа Вашингтона.
Центральноафриканская Республика — День Рождения Президента.
Япония — День кошки.
История:
1632 - Галилео Галилей преподнес герцогу Тосканскому посвященную ему книгу.
1786 (232 года) - ЕКАТЕРИНА II повелела подписывать бумаги на ее имя "верноподданный" вместо "раб".
1819 (199 лет) - Подписан испано-американский договор о передаче Флориды США.
1901 - одно из крупнейших кораблекрушений XX века: разбилось на скалах пассажирское судно "Рио-де-Жанейро" (англ. "City of Rio de Janeiro"); погибло 128 человек.
1968 - Открыта первая советская полярная станция "Беллинсгаузен".
1979 - Сент-Люсия получила независимость от Великобритании.
2000 - отменено положение о смертной казни в Украине.
2014 - 4-й президент Украины Виктор Янукович постановлением Верховной Рады объявлен самоустранившимся от исполнения конституционных полномочий.
2015 - теракт во время "Марша достоинства" в Харькове.
Родились в этот день:
1732 - Джордж Вашингтон, 1-й президент США (1789-1797), американский государственный и военный деятель.
1788 - Артур Шопенгауэр, немецкий философ.
1810 - Фредерик Шопен, польский композитор и пианист, один из величайших музыкальных гениев.
1921 - Джульетта Мазина, итальянская актриса.
1932 - Эдвард Кеннеди (ум. 2009), младший брат Джона и Роберта Кеннеди, сенатор.
1975 - Дрю Бэрримор, американская актриса, продюсер и кинорежиссер.
Ушли из жизни:
1512 - Америго Веспуччи, итальянский путешественник, исследователь Америки.
1674 - Жан Шаплен (р. 1595), французский писатель, теоретик литературы, один из организаторов и первых членов Французской академии.
1850 - Уильям Аллан (р. 1782), шотландский художник.
1875 - Камиль Коро, французский художник.
1875 - Жан Батист Камиль Коро (р. 1796), французский художник.
1942 - Елена Телига, поэтесса, литературный критик, деятель украинской культуры.
1960 - Иван Паторжинский (р. 1896), украинский певец, педагог, народный артист СССР.
Именины:
Католические: Маргарита.
Православные: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Маркел, Никифор, Панкратий, Петр, Филагрий.