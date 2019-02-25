Знаменательные события в истории: 25 февраля 2019 года

Праздники:
Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери.
Украина - День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ.
Грузия - День советской оккупации.
Кувейт - Национальный день.
История:
1573 - Иван Федорович (Федоров) основал типографию во Львове.
1836 - Сэмюэл Кольт получил в США первый патент на автоматический револьвер.
1873 - в Киеве создано Юго-Западное отделение Российского географического общества.
1918 - Малая Рада приняла законы о введении в Украинской Народной Республике нового (григорианского) календаря и среднеевропейского времени.
1928 - лаборатория Чарльза Дженкинса в Вашингтоне получила первую телевизионную лицензию.
1940 - состоялась первая телетрансляция хоккейного матча между клубами НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Монреаль Канадиенз".
1999 - в Казахстане началась первая после провозглашения независимости перепись населения.
1999 - в Аргентине Виргиния Риверо родила девочку в момент ДТП. Ее дочь стала самой молодой из людей, попавших в аварию.
2010 - в Киеве состоялась инаугурация президента Украины Виктора Януковича, лишенного этого звания в 2014 году Верховной Радой Украины.
2003 - в Москву прилетели знаменитые фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, не бывшие на родине с 1979 года.
2009 - произошло крушение самолета Боинг-737 в Амстердаме.
Родились в этот день:
1841 - Огюст Ренуар, французский художник-импрессионист.
1871 - Леся Украинка, украинская писательница, поэтесса и переводчица.
1943 - Джордж Харрисон, английский рок-музыкант, певец, композитор, продюсер, гитарист группы "The Beatles".
1959 - Алексей Балабанов, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер.
1982 - Ольга Фреймут, украинская телеведущая, журналистка и модель.
1994 - Эжени Бушар, канадская теннисистка.
Ушли из жизни:
1954 - Юрий Яновский, украинский писатель.
1964 - Морис Фарман, французский авиастроитель, создатель первого в мире пассажирского самолета.
1964 - Александр Архипенко, украинский скульптор-абстракционист.
1983 - Уильямс Теннесcи, американский прозаик и драматург.
2010 - Владислав Галкин, актер, заслуженный артист России.
2014 — Пако де Лусия, испанский гитарист-виртуоз.
2016 — Ильхама Гулиева, азербайджанская певица, народная артистка Азербайджана.
Именины:
Алексей, Антон, Евгений, Мария.