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Знаменательные события в истории: 26 февраля 2019 года

Знаменательные события в истории: 26 февраля 2019 года
07:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 26 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день неторопливости.

Украина - День крымскотатарского сопротивления российской оккупации.

Азербайджан - День памяти жертв Ходжалы.

Кувейт - День освобождения.

История:

1832 - Польша становится составной частью Российской империи, лишается собственной армии и сейма.

1848 - Во Франции упраздняются дворянские звания.

1852 - Британский фрегат "Биркенхед" тонет близ мыса Доброй Надежды; погибают 454 человека.

1878 - Во Львове начинается судебный процесс над украинским писателем Иваном Франко.

1935 - Изобретатель Роберт Уотсон-Уотт провел первые испытания устройства "радар" (RAdio Detection And Ranging).

1954 - В США появляется первая фотонаборная типографская машина.

1955 - Летчик-испытатель фирмы "Норт Америкэн" Джордж Смит совершил первое в истории авиации успешное катапультирование на сверхзвуковой скорости.

1936 - В Германии выпущен первый "народный" автомобиль "Фольксваген".

2001 - В Афганистане были уничтожены две колоссальные каменные статуи Будды.

2006 - Окончание XX зимних Олимпийских игр в Турине.

2014 - День сопротивления оккупации Крыма. В этот день в Симферополе состоялся митинг крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма.

Родились в этот день:

1759 - Людвиг Генрих фон Якоб, немецкий философ, экономист, филолог, профессор Харьковского университета.

1802 - Виктор Гюго, французский писатель-романтик.

1829 - Леви Страусс, американский промышленник, изобретатель джинсов.

1869 - Надежда Крупская, русская революционерка, советский партийный деятель, супруга В. И. Ленина.

1950 - Хелен Элизабет Кларк, премьер-министр Новой Зеландии.

1958 - Мишель Уэльбек, французский писатель.

1964 — Марк Дакаскос, американский актер, мастер боевых искусств.

1971 - Элен Сегара, французская певица.

1973 - Андре Таннебергер, немецкий музыкант и диджей.

1974 - Себастьян Леб, французский автогонщик, девятикратный чемпион мира по ралли.

 Ушли из жизни:

1976 - Скоропадська Елизавета Павловна, скульптор, старшая дочь гетмана Павла Скоропадского.

1982 - Тэйносуке Кинугаса, японский актер, кинорежиссер.

1995 — Джек Клейтон, американский кинорежиссер.

1998 - Теодор Уильям Шульц, американский экономист, лауреат Нобелевской премии (1979).

1998 - Джеймс Элгар, американский аниматор, режиссёр диснеевских научно-популярных фильмов.

2004 - Борис Трайковский, президент Республики Македония (погиб в авиакатастрофе).

 Именины:

Анна, Вера,Гавриил, Евгений, Зоя, Иван, Михаил, Павел, Светлана, Тимофей. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 26 февраля.
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