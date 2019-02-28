Знаменательные события в истории: 28 февраля 2019 года

Праздники:
Международный день редких заболеваний.
День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.
Андалусия - День Андалусии.
Финляндия - День Калевала.
История:
1066 - Открылось Вестминстерское аббатство.
1913 - Нильс Бор предложил планетарную модель строения атома.
1922 - объявлена независимость Египта от Великобритании.
1935 — американский химик Уоллес Карозерс впервые синтезирует нейлон.
1956 - в США патентуется сетевой кабель для компьютеров.
1966 - впервые в мире отряд атомных подводных лодок ВМФ СССР вышел в кругосветное плавание, успешно завершив поход через 1,5 месяца без всплытия в надводное положение.
2010 - на стадионе Би-Си Плэйс в Ванкувере (Канада) прошла церемония закрытия Зимних Олимпийских игр. Также произошла передача Олимпийского флага от Ванкувера столице Зимних Олимпийских игр 2014 Сочи.
2013 - отречение от престола Бенедикта XVI.
Родились в этот день:
1920 - Алексей Смирнов, советский киноактер (ум. 1979).
1922 - Юрий Михайлович Лотман, советский литературовед, культуролог и семиотик (ум. 1993).
1930 - Леон Нил Купер, американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1972 года.
1942 - Брайан Джонс, рок-музыкант, ритм-гитарист группы "The Rolling Stones".
1947 - Татьяна Васильева, советская и российская актриса.
1969 - Роберт Шон Леонард, американский актер, известный по роли Нила Перри в фильме "Общество мертвых поэтов" и доктора Джеймса Уилсона в телесериале "Доктор Хаус".
1973 - Эрик Линдрос, канадский хоккеист, обладатель Кубка Канады 1991, Олимпийский чемпион 2002.
1974 - Аманда Аббингтон, английская киноактриса.
1976 - Эли Лартер, американская киноактриса и модель.
1979 - Андрей Несмачный, украинский футболист, игрок клуба "Динамо" (Киев).
1982 - Наталья Водянова, российская топ-модель.
1984 - Каролина Куркова, чешская топ-модель.
1993 - Эммили де Форест, датская певица, победительница конкурса песни Евровидение 2013.
Ушли из жизни:
1848 - Джон Куинси Адамс, 6-й президент США (1825–1829), первый официальный посланник США в России.
1951 - Генри Тейлор, британский пловец, трехкратный олимпийский чемпион.
1978 - Эрик Рассел, английский писатель-фантаст.
2011 - Анни Жирардо, французская актриса театра и кино.
2011 - Джейн Расселл, американская актриса кино.
Именины:
Алексей, Арсений, Иван, Павел, Петр, Семен.