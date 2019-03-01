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Пятница, 01.03.2019
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Знаменательные события в истории: 1 марта 2019 года

Знаменательные события в истории: 1 марта 2019 года
07:02 Сегодня Телеграф

В этот день, 1 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День "Ноль дискриминации".

Всемирный день комплимента.

Всемирный день гражданской обороны.

День Марены.

Праздник прихода весны.

День независимости Боснии и Герцеговины.

День движения за независимость Кореи.

День благодарности в Казахстане.

Национальный день цветных женщин в США.

История:

1555 - Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.

1565 - в Бразилии основана португальская колония Рио-де-Жанейро. Через 20 лет в городе было 4 000 жителей.

1869  - Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве.

1872  - решением Конгресса США в Йеллоустоуне образован первый в мире национальный парк.

1873 - Ремингтон начал производство первой пишущей машинки.

1912  - в Сент-Луисе Альберт Берри совершил первый прыжок с парашютом из летящего самолета (высота 460 м).

1954 - США произвели взрыв водородной бомбы на атолле Бикини.

1977 - в Киеве открыт памятник украинскому философу Григорию Сковороде.

1978 - останки Чарли Чаплина были похищены из его могилы в Швейцарии.

Родились в этот день:

1445 - Сандро Боттичелли, итальянский живописец эпохи Возрождения.

1963 - Томас Андерс, немецкий поп-певец, актер и композитор, бывший солист группы "Modern Talking".

1966 - Зак Снайдер, американский режиссер, сценарист, продюсер.

1969 - Хавьер Бардем, испанский актер, лауреат премии "Оскар".

1978 - Дженсен Эклс, американский актер.

1980 - Анна Семенович, российская фигуристка, актриса и эстрадная певица.

1983 год - Люпита Нионго, кенийская актриса, обладательница премии "Оскар".

1986 год - Мирослава Карпович, российская актриса.

1987 год - Ke$ha, американская певица.

1989 год - Агата Муцениеце, латвийская и российская актриса.

1994 год - Джастин Бибер, канадский певец.

 Ушли из жизни:

1958 - Джакомо Балла, итальянский художник, один из основателей футуризма.

1981 - Макс Уолдман, американский театральный фотограф.

2013 - Бонни Франклин, американская актриса, наиболее известная по своей главной роли в телесериале "Однажды за один раз".

 Именины:

Даниил, Илья, Макар, Павел, Самуил, Юлиан. 

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Все по теме:

Праздник, История, 1 марта, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события.
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