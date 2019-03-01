Знаменательные события в истории: 1 марта 2019 года

Праздники:
День "Ноль дискриминации".
Всемирный день комплимента.
Всемирный день гражданской обороны.
День Марены.
Праздник прихода весны.
День независимости Боснии и Герцеговины.
День движения за независимость Кореи.
День благодарности в Казахстане.
Национальный день цветных женщин в США.
История:
1555 - Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.
1565 - в Бразилии основана португальская колония Рио-де-Жанейро. Через 20 лет в городе было 4 000 жителей.
1869 - Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве.
1872 - решением Конгресса США в Йеллоустоуне образован первый в мире национальный парк.
1873 - Ремингтон начал производство первой пишущей машинки.
1912 - в Сент-Луисе Альберт Берри совершил первый прыжок с парашютом из летящего самолета (высота 460 м).
1954 - США произвели взрыв водородной бомбы на атолле Бикини.
1977 - в Киеве открыт памятник украинскому философу Григорию Сковороде.
1978 - останки Чарли Чаплина были похищены из его могилы в Швейцарии.
Родились в этот день:
1445 - Сандро Боттичелли, итальянский живописец эпохи Возрождения.
1963 - Томас Андерс, немецкий поп-певец, актер и композитор, бывший солист группы "Modern Talking".
1966 - Зак Снайдер, американский режиссер, сценарист, продюсер.
1969 - Хавьер Бардем, испанский актер, лауреат премии "Оскар".
1978 - Дженсен Эклс, американский актер.
1980 - Анна Семенович, российская фигуристка, актриса и эстрадная певица.
1983 год - Люпита Нионго, кенийская актриса, обладательница премии "Оскар".
1986 год - Мирослава Карпович, российская актриса.
1987 год - Ke$ha, американская певица.
1989 год - Агата Муцениеце, латвийская и российская актриса.
1994 год - Джастин Бибер, канадский певец.
Ушли из жизни:
1958 - Джакомо Балла, итальянский художник, один из основателей футуризма.
1981 - Макс Уолдман, американский театральный фотограф.
2013 - Бонни Франклин, американская актриса, наиболее известная по своей главной роли в телесериале "Однажды за один раз".
Именины:
Даниил, Илья, Макар, Павел, Самуил, Юлиан.