Знаменательные события в истории: 2 марта 2019 года

В этот день, 2 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день спички.

Холи - праздник весны и ярких красок в Индии.

Праздник фонарей Юаньсяо в Китае.

День победы в битве при Адуа в Эфиопии.

Праздник Девятнадцатого дня месяца Ала.

День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы.

История:

1796 - Наполеон Бонапарт назначен командующим французской армией.

1831 - Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой.

1837 - Лермонтов арестован за стихотворение "Смерть поэта".

1917 - Конгресс США принимает Закон Джонса, на основании которого Пуэрто-Рико объявляется территорией США, а его жители получают права граждан США.

1943 - Произошла Корюковская трагедия: массовое убийство 6700 мирных жителей села Корюковка в Украине, совершенное немецкими нацистами в ходе Второй мировой войны. По количеству жертв это самое большое такое преступление нацистов как на территории СССР, так и в Европе.

1956 - Марокко получило независимость от Франции.

1964 - Группа "Битлз" приступила к съемкам своего первого фильма "A Hard Day’s Night". Тогда же впервые встретились Джордж Харрисон и Патти Бойд.

1983 - День рождения компакт-диска - в Великобритании продемонстрирован первый компакт-диск.

1986 - Королева Великобритании Елизавета II подписывает в Канберре "Билль об Австралии", который упраздняет последние правовые отношения, связывающие Австралию с Великобританией.

1992 - Начало конфликта в Приднестровье.

1993 - учреждена Академия медицинских наук Украины.

Родились в этот день:

1904 - Теодор Сьюз Гейзель, американский детский писатель и мультипликатор.

1931 - Михаил Сергеевич Горбачев, первый и единственный Президент СССР.

1968 - Дэниел Рафтон Крэйг, английский актер, исполнитель роли Джеймса Бонда и Микаэля Блумквиста.

1981 - Брайс Даллас Ховард, американская актриса.

1982 - Йохан Филип Асбек, датский актер ("Игра престолов").

Ушли из жизни:

1797 - Хорас Уолпол, английский писатель, основатель жанра готического романа.

1895 - Берта Моризо, французская художница.

1929 - Николай Кузнецов, украинский живописец и график. Брат художника Дмитрия Кузнецова, отец оперной певицы Марии Кузнецовой-Бенуа.

2008 - Софико Чиаурели, советская и грузинская актриса, Народная артистка Грузии и Армении.

Именины:

Анна, Мария, Павел, Михаил, Роман, Федор.