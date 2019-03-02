Знаменательные события в истории: 2 марта 2019 года

Праздники:
Международный день спички.
Холи - праздник весны и ярких красок в Индии.
Праздник фонарей Юаньсяо в Китае.
День победы в битве при Адуа в Эфиопии.
Праздник Девятнадцатого дня месяца Ала.
День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы.
История:
1796 - Наполеон Бонапарт назначен командующим французской армией.
1831 - Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой.
1837 - Лермонтов арестован за стихотворение "Смерть поэта".
1917 - Конгресс США принимает Закон Джонса, на основании которого Пуэрто-Рико объявляется территорией США, а его жители получают права граждан США.
1943 - Произошла Корюковская трагедия: массовое убийство 6700 мирных жителей села Корюковка в Украине, совершенное немецкими нацистами в ходе Второй мировой войны. По количеству жертв это самое большое такое преступление нацистов как на территории СССР, так и в Европе.
1956 - Марокко получило независимость от Франции.
1964 - Группа "Битлз" приступила к съемкам своего первого фильма "A Hard Day’s Night". Тогда же впервые встретились Джордж Харрисон и Патти Бойд.
1983 - День рождения компакт-диска - в Великобритании продемонстрирован первый компакт-диск.
1986 - Королева Великобритании Елизавета II подписывает в Канберре "Билль об Австралии", который упраздняет последние правовые отношения, связывающие Австралию с Великобританией.
1992 - Начало конфликта в Приднестровье.
1993 - учреждена Академия медицинских наук Украины.
Родились в этот день:
1904 - Теодор Сьюз Гейзель, американский детский писатель и мультипликатор.
1931 - Михаил Сергеевич Горбачев, первый и единственный Президент СССР.
1968 - Дэниел Рафтон Крэйг, английский актер, исполнитель роли Джеймса Бонда и Микаэля Блумквиста.
1981 - Брайс Даллас Ховард, американская актриса.
1982 - Йохан Филип Асбек, датский актер ("Игра престолов").
Ушли из жизни:
1797 - Хорас Уолпол, английский писатель, основатель жанра готического романа.
1895 - Берта Моризо, французская художница.
1929 - Николай Кузнецов, украинский живописец и график. Брат художника Дмитрия Кузнецова, отец оперной певицы Марии Кузнецовой-Бенуа.
2008 - Софико Чиаурели, советская и грузинская актриса, Народная артистка Грузии и Армении.
Именины:
Анна, Мария, Павел, Михаил, Роман, Федор.