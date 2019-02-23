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Суббота, 23.02.2019
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Знаменательные события в истории: 23 февраля 2019 года

Знаменательные события в истории: 23 февраля 2019 года
07:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 23 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

В этот день православные чтят память иконы Божией Матери "Огневидная"

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День защитника Отечества в Кыргызстане

День защитника Отечества в России

История:

23 февраля 1826 года Николай Иванович Лобачевский выступал на заседании физико-математического факультета Казанского университета. Он представил вниманию заседавших доклад "Сжатое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных". 

23 февраля 1893 года Рудольф Дизель получил германский патент на созданный им двигатель.

23 февраля 1959 года в Страсбурге открылась Первая сессия ЕСПЧ, учрежденного по Конвенции о защите прав человека и фундаментальных свобод, выработанной еще в 1950 году Советом Европы. ЕСПЧ состоял из 46 судей, обладавших шестилетним мандатом от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

23 февраля 1905  в Чикаго основан международный клуб бизнесменов – Ротари-клуб.

23 февраля 1909 в Новой Шотландии (Канада) состоялся первый в Британской империи полет моторного самолета.

23 февраля 1997 ученые эдинбургского Roslin Institute (Шотландия) сообщили об успешном клонировании взрослой овцы. Родившаяся в предыдущем году от суррогатной матери овечка получила имя Долли. Ее генетический код полностью соответствовал коду подлинной матери.

23 февраля 2008 года - объявлено о прекращении гражданской войны в Уганде.

Родились в этот день:

23 февраля 1685 - Георг Фридрих Гендель (немецкий композитор и органист)

23 февраля 1878 - Казимир Малевич ( русский художник-абстракционист)

23 февраля 1954 -  Виктор Ющенко (украинский политик и государственный деятель, 3-й президент Украины (2005-2010)

23 февраля 1983 — Эмили Блант (британская актриса)

23 февраля 1994 — Дакота Фэннинг (американская киноактриса и фотомодель)

 Ушли из жизни:

23 февраля 1855 - Карл Фридрих Гаусс (немецкий математик и астроном)

23 февраля 1910 - Вера Комиссаржевская (драматическая актриса русского театра)

23 февраля 1929 — Мерседес Йеллинек, девочка, в честь которой был назван автомобиль "Mercedes-Benz"

23 февраля 2015 - Джеймс Олдридж (английский писатель)

 Именины:

Анна, Антоний, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван, Марк, Павла, Петр.

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