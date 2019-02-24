Знаменательные события в истории: 24 февраля 2019 года

Праздники:
Власьев день, Коровий праздник.
Мексика - День флага.
Эстония - День независимости Эстонии.
История:
1406 - В Бельгии состоялась первая из известных лотерей.
1852 - Гоголь сжег второй том "Мертвых душ".
1902 - в Великобритании доктор Ланчестер запатентовал проект дискового тормоза.
1938 - Bыпущена первая в мире зубная щетка с искусственным синтетическим волокном.
1918 - Комитетом Спасения была провозглашена независимость Эстонии.
1942 - первый выход в радиоэфир радиостанции "Голос Америки".
1946 - Хуан Перон победил на выборах президента Аргентины.
2004 - Виталий Калоев убил авиадиспетчера Питера Нильсена, которого считал виновным в авиакатастрофе над Боденским озером.
2008 - Фидель Кастро официально подал в отставку с поста главы правительства Кубы.
2011 - киевское "Динамо" у себя дома, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, победило "Бешикташ" со счетом 4: 0, тем самым пройдя в 1/8 финала Лига Европы.
Родились в этот день:
1786 - Вильгельм Гримм, немецкий филолог, один из братьев-сказочников.
1865 - Иван Липа, украинский общественный и политический деятель, писатель.
1930 - Григорий Николаевич Чапкис, хореограф, заслуженный артист Украины.
1932 - Мишель Легран, французский композитор, пианист, дирижер, певец.
1954 - Любовь Успенская, российская и американская певица жанра шансон.
1955 - Ален Прост, французский автогонщик, 4-кратный чемпион "Формулы-1".
1955 - Стив Джобс, американский инженер и предприниматель, сооснователь и генеральный директор корпорации Apple.
1958 - Сильвия Пфейфер, бразильская актриса "мыльных опер".
1959 - Владимир Горянский, актер и телеведущий, народный артист Украины.
1977 - Флойд Мэйвезер Младший, непобежденный американский боксер-профессионал.
1981 - Ллейтон Хьюитт, австралийский теннисист, неоднократный победитель турниров "Большого шлема".
Ушли из жизни:
1815 - Роберт Фултон, американский изобретатель, создатель первого парохода.
1937 - Владимир Липский, украинский ботаник; действительный член ВУАН и член-корреспондент АН СССР, директор Одесского ботанического сада.
1943 - Иван Кузьменко, украинский футболист.
1975 - Роберт Робинсон, английский химик-органик, лауреат Нобелевской премии 1947 года.
1975 - Минас Аветисян, армянский художник.
1984 - Константин Федорович Данькевич, украинский композитор, народный артист СССР.
1988 - Мемфис Слим, американский блюзовый пианист, певец и композитор.
1993 - Бобби Мур, английский футболист.
2002 - Лео Орнстайн, украинский и американский композитор, пианист и педагог еврейского происхождения.
Именины:
Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар.