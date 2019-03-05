Знаменательные события в истории: 5 марта 2019 года

Праздники:
Азербайджан - День физической культуры и спорта.
Иран - День посадки деревьев.
Киргизия - День работника судебной системы.
История:
1770 - Произошла "бостонская бойня".
1868 - в Англии запатентован степлер.
1929 - создан Запорожский драматический театр.
1946 - Уинстон Черчилль назвал линию раздела Европы "железным занавесом".
1963 - катастрофа Ил-18 в Ашхабаде, погибли 12 человек.
1966 - катастрофа английского Boeing 707 на горе Фудзи (Япония). Погибли 124 человека.
1968 - катастрофа французского Boeing 707 в Гваделупе. Погибли 63 человека.
1970 - Вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия.
1989 - на телеканале "Disney Channel" состоялась премьера мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь".
1997 - впервые за четверть века Северная и Южная Корея сели за стол переговоров.
Родились в этот день:
1827 - Леонид Глебов (ум. 1893), украинский писатель, поэт, издатель.
1871 - Роза Люксембург, немецкая революционерка, деятель европейского коммунистического движения.
1903 - Наталья Забила, украинская поэтесса, драматург.
1958 - Владимир Бессонов, советский футболист.
1961 - Елена Яковлева, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России.
1974 - Ева Мендес, голливудская актриса.
1988 - Илья Кваша, украинский прыгун в воду, многократный призер чемпионатов Европы и мира, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года.
Ушли из жизни:
1534 - Антонио Корреджо, итальянский живописец.
1815 - Франц Месмер, австрийский врач.
1827 - Алессандро Вольта, итальянский физик и физиолог.
1953 - Иосиф Сталин, советский государственный и военный деятель, глава СССР (1924-1953).
1966 - Анна Ахматова, русская и советская поэтесса.
Именины:
Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.