Знаменательные события в истории: 23 марта 2019 года

Праздники:
Всемирный день метеорологии.
Украина - Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства.
История:
1839 - День рождения выражения "O.K." (ныне — популярное "о’кей").
1876 - Павел Яблочков получил патент на изобретенную им "электрическую свечу".
1891 - Впервые была использована сетка на футбольных воротах.
1900 - Археологи обнаружили на Крите остатки легендарного Лабиринта - дворца Минотавра.
1994 - авиакатастрофа А-310 компании "Аэрофлот" под Междуреченском.
2001 - В Тихом океане затоплена орбитальная станция "Мир".
2007 - катастрофа Ил-76 авиакомпании ТрансАвиаЭкспорт в Могадишо.
Родились в этот день:
1749 - Пьер-Симон Лаплас французский математик и астроном.
1900 - Хасан Фатхи египетский архитектор.
1942 - Михаэль Ханеке, австрийский кинорежиссер, лауреат "Оскара", двукратный обладатель "Золотой пальмовой ветви".
1973 - Джейсон Фредерик Кидд, американский баскетболист, двукратный олимпийский чемпион
1977 - Максим Маринин, российский фигурист, двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион.
Ушли из жизни:
1842 – Стендаль, французский писатель.
1994 - Джульетта Мазина, итальянская актриса.
2011 - Элизабет Тейлор, англо-американская киноактриса.
Именины:
Анастасия, Василиса, Галина, Денис, Иван, Леонид, Марк, Ника.