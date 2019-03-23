Скачать
Воскресенье, 24.03.2019
Слухи об устранении премьера Британии: Мэй собрала министров
Слухи об устранении премьера Британии: Мэй собрала министров
Трамп целые сутки ничего не писал в Twitter
Трамп целые сутки ничего не писал в Twitter
Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм
Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм

Знаменательные события в истории: 23 марта 2019 года

Знаменательные события в истории: 23 марта 2019 года
07:24 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 23 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день метеорологии.

Украина - Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства.

История:

1839 - День рождения выражения "O.K." (ныне — популярное "о’кей").

1876 - Павел Яблочков получил патент на изобретенную им "электрическую свечу".

1891 - Впервые была использована сетка на футбольных воротах.

1900 - Археологи обнаружили на Крите остатки легендарного Лабиринта - дворца Минотавра.

1994 - авиакатастрофа А-310 компании "Аэрофлот" под Междуреченском.

2001 - В Тихом океане затоплена орбитальная станция "Мир".

2007 - катастрофа Ил-76 авиакомпании ТрансАвиаЭкспорт в Могадишо.

Родились в этот день:

1749 - Пьер-Симон Лаплас французский математик и астроном.

1900 - Хасан Фатхи египетский архитектор.

1942 - Михаэль Ханеке, австрийский кинорежиссер, лауреат "Оскара", двукратный обладатель "Золотой пальмовой ветви".

1973 - Джейсон Фредерик Кидд, американский баскетболист, двукратный олимпийский чемпион

1977 - Максим Маринин, российский фигурист, двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион.

Ушли из жизни:

1842 – Стендаль, французский писатель.

1994 - Джульетта Мазина, итальянская актриса.

2011 - Элизабет Тейлор, англо-американская киноактриса.

Именины:

Анастасия, Василиса, Галина, Денис, Иван, Леонид, Марк, Ника. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 23 марта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 24 марта – День Антипия, Евфимия
02 "Вот это ноги": Надя Дорофеева показала фигуру в коротком наряде
03 Новый "Вечерний Квартал 95": смотреть онлайн полный выпуск (Видео)
04 СМС-поздравления с днем рождения на 24 марта
05 Горячая штучка: "ягодицы" Нади Дорофеевой увидела вся страна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина через неделю перейдет на летнее время: когда и как переводить часы
Украина 31 марта перейдет на летнее время
Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта
Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
Звездные ритуалы: что делает Екатерина Кухар перед каждым выходом на сцену
Звездные ритуалы: что делает Екатерина Кухар перед каждым выходом на сцену
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь