Знаменательные события в истории: 24 марта 2019 года

В этот день, 24 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Час Земли.

Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.

История:

1603 - король Шотландии стал королем Англии под именем Яков I после смерти королевы Елизаветы I.

1882 - Роберт Кох выступил с сенсационным сообщением — ему удалось выделить бактерию, вызывающую туберкулез.

1930 - карликовая планета Плутон получает свое нынешнее имя.

1949 - впервые во время церемонии вручения "Оскаров" лучшим был назван иностранный фильм — английская экранизация "Гамлета". Исполнитель главной роли Лоренс Оливье был назван лучшим актёром, а приз лучшему режиссеру достался Джону Хьюстону за фильм "Сокровища Сьерра-Мадре".

1972 - на американские киноэкраны вышел фильм "Крестный отец".

1993 - президент ЮАР Фредерик де Клерк заявил, что страна создала шесть атомных бомб, но уничтожила их после 1989 года.

1999 - начало бомбардировок НАТО военных и гражданских объектов в городах Югославии, включая столицу - Белград.

2008 - в Олимпии зажжен олимпийский огонь Пекинской олимпиады.

2015 - под городом Динь-ле-Бен во Французских Альпах разбился Airbus A320-211. По предварительным данным, погибли все 150 человек на борту.

Родились в этот день:

1834 - Уильям Моррис, английский художник и дизайнер, поэт и издатель.

1874 - Гарри Гудини, американский иллюзионист.

1930 - Стив МакКуин, американский киноактер.

1956 - Стив Баллмер, президент корпорации "Microsoft".

1977 - Джессика Честейн, американская киноактриса.

1979 - Гайтана, украинская певица, участница конкурса "Евровидение-2012".

1987 - Мария Вальверде, испанская киноактриса.

Ушли из жизни:

1905 - Жюль Верн, французский писатель-фантаст.

2002 - Сезар Мильштейн, аргентинский и британский иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1984).

2016 - Роже Цицеро, немецкий поп- и джаз-исполнитель, представитель Германии на Евровидении 2007.

Именины:

Василий, Георгий, Ефим.