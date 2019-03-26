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Вторник, 26.03.2019
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Знаменательные события в истории: 26 марта 2019 года

Знаменательные события в истории: 26 марта 2019 года
07:17 Сегодня Телеграф

В этот день, 26 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Фиолетовый день (День больных эпилепсией).

Украина - День Национальной гвардии Украины.

Религиозные праздники:

Перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского (846 год).

История:

1812 - в Великий четверг землетрясением на 90 % разрушен Каракас, около 20 тыс. погибших

1828 - Франц Шуберт дал свой единственный публичный концерт.

1845 - В США запатентован медицинский пластырь.

1881 - Румыния провозглашена королевством.

1917 - Из ссылки на Украину вернулся историк и политик Михаил Грушевский.

1937 - Установлен первый в мире памятник мультипликационному герою – моряку Папайю.

2003 - На Марсе найдено замерзшее море.

1973 - Первые женщины допущены в зал Лондонской фондовой биржи.

Родились в этот день:

1948 - Стивен Тайлер, солист группы "Aerosmith".

1949 - Патрик Зюскинд, немецкий писатель.

1950 - Алан Сильвестри, композитор, автор музыки для кино.

1960 - Дженнифер Грей, американская киноактриса ("Грязные танцы").

1970 - Мартин МакДонах, ирландский драматург.

1976 - Эми Смарт, американская актриса.

1985 - Кира Найтли, английская актриса.

1998 - Сатоко Мияхара, японская фигуристка.

Ушли из жизни:

1814 - Жозеф Гильотен, французский врач, профессор анатомии, автор идеи гильотины.

1827 - Людвиг Ван Бетховен, немецкий композитор, пианист, дирижер.

1923 - Сapa Бернар, французская актриса.

2014 - Хина Пельон (p. 1926), кубинская художница и поэтесса.

Именины:

Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Николай, Терентий. 

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 26 марта.
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