Знаменательные события в истории: 26 марта 2019 года

Праздники:
Фиолетовый день (День больных эпилепсией).
Украина - День Национальной гвардии Украины.
Религиозные праздники:
Перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского (846 год).
История:
1812 - в Великий четверг землетрясением на 90 % разрушен Каракас, около 20 тыс. погибших
1828 - Франц Шуберт дал свой единственный публичный концерт.
1845 - В США запатентован медицинский пластырь.
1881 - Румыния провозглашена королевством.
1917 - Из ссылки на Украину вернулся историк и политик Михаил Грушевский.
1937 - Установлен первый в мире памятник мультипликационному герою – моряку Папайю.
2003 - На Марсе найдено замерзшее море.
1973 - Первые женщины допущены в зал Лондонской фондовой биржи.
Родились в этот день:
1948 - Стивен Тайлер, солист группы "Aerosmith".
1949 - Патрик Зюскинд, немецкий писатель.
1950 - Алан Сильвестри, композитор, автор музыки для кино.
1960 - Дженнифер Грей, американская киноактриса ("Грязные танцы").
1970 - Мартин МакДонах, ирландский драматург.
1976 - Эми Смарт, американская актриса.
1985 - Кира Найтли, английская актриса.
1998 - Сатоко Мияхара, японская фигуристка.
Ушли из жизни:
1814 - Жозеф Гильотен, французский врач, профессор анатомии, автор идеи гильотины.
1827 - Людвиг Ван Бетховен, немецкий композитор, пианист, дирижер.
1923 - Сapa Бернар, французская актриса.
2014 - Хина Пельон (p. 1926), кубинская художница и поэтесса.
Именины:
Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Николай, Терентий.