Скачать
Четверг, 28.03.2019
В Украине разработали электромагнитное оружие
В Украине разработали электромагнитное оружие
Отключений не будет: водоканалы продолжат работать после 1 апреля
Кабмин обещает не отключать воду 5 миллионам украинцев
Хирн: У Джошуа будет бой с Усиком
Хирн: У Джошуа будет бой с Усиком
Афиша интересных событий в Украине на 30-31 марта
Афиша интересных событий в Украине на 30-31 марта

Знаменательные события в истории: 28 марта 2019 года

Знаменательные события в истории: 28 марта 2019 года
07:06 Сегодня Телеграф

В этот день, 28 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День памяти мученика Никандра Египтянина.

Религиозные праздники: 

Память мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуплия, Тимолая (Тимофея), Ромила, Александра, Александра (другого), Дионисия и Дионисия (другого) (303 год).

История:

1709 - День рождения саксонского фарфора.

1797 - В США запатентована первая стиральная машина.

1845 - Из-за аннексии Соединенными Штатами Техаса, Мексика разорвала дипломатические отношения с Вашингтоном. .

1891 - Состоялся первый чемпионат мира по тяжелой атлетике.

1910 - В Марселе поднялся в воздух первый в мире гидроплан.

1917 - Турецкие власти изгнали евреев из Тель-Авива.

1917 - Впервые заседанием Центральной Рады руководил Михаил Сергеевич Грушевский.

1930 - города Константинополь и Ангора получили новые турецкие названия - Стамбул и Анкара.

1979 - произошла одна из самых тяжелых аварий в истории ядерной энергетики — авария на АЭС Три-Майл-Айленд, США.

1993 - Вспышка сверхновой звезды SN 1993J в галактике M81. В то время она была второй по яркости сверхновой, наблюдаемой в XX веке. Первой сверхновой была SN 1987A, которая взорвалась в соседней галактике Большое Магелланово Облако в 1987 году.

1996 - Фил Коллинз объявил о начале сольной карьеры и выходе из состава группы "Genesis".

Родились в этот день:

1868 - Максим Горький,  советский писатель, драматург, общественный деятель.

1968 - Айрис Чан, американская писательница, историк, журналист.

1970 - Винс Вон, американский актер, продюсер и сценарист.

1986 - Леди Гага, американская певица, обладательница 6 премий Грэмми.

Ушли из жизни:

1941 - Вирджиния Вулф, английская писательница, литературный критик.

1969 - Дуайт Эйзенхауэр, 34-й президент США (1953-1960), американский государственный и военный деятель.

2004 - Питер Устинов, английский писатель, актер, режиссер.

2016 - Нана Мчедлидзе (р. 1926), грузинская актриса, кинорежиссёр и сценарист.

Именины:

Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, 28 марта, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке
02 Приметы и обряды на 28 марта – День Никандра
03 Муж королевы Елизаветы после ДТП пересел на очень необычный транспорт
04 Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 28 марта
05 В Сумской области мужчина убил и сжег товарища
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До +18: синоптики рассказали, когда потеплеет
До +18: синоптики рассказали, когда потеплеет
Евросоюз запретил одноразовый пластик
Евросоюз запретил одноразовый пластик
В марте украинским военным повысили зарплаты: кому и на сколько
В марте украинским военным повысили зарплаты
Этно-группа DakhaBrakha презентовала новый клип &quot;Пливе човен&quot;
Этно-группа DakhaBrakha презентовала новый клип "Пливе човен"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь