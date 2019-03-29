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Пятница, 29.03.2019
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Знаменательные события в истории: 29 марта 2019 года

Знаменательные события в истории: 29 марта 2019 года
07:35 Сегодня Телеграф

В этот день, 29 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Саввин, Тележный день.

История:

1696 - Исаак Ньютон назначен смотрителем Лондонского монетного двора.

1848 - Ниагарский водопад остановился более чем на 30 часов, потому что на реке Ниагара образовались ледяные пробки.

1873 - Лев Толстой начал работу над романом "Анна Каренина".

1886 - День рождения "Кока-Колы" – создан рецепт этого популярного в мире напитка.

1998 - В Лиссабоне был открыт самый длинный европейский мост.

Родились в этот день:

1790 - Джон Тайлер, 10-й президент США (1841-1845), государственный и политический деятель.

1957 - Элизабет Хэнд, американская писательница-фантаст.

1957- Кристофер Ламберт, французский киноактер.

1968 - Люси Лоулесс, новозеландская актриса.

1964 - Александр Волков, советский и украинский баскетболист, один из первых советских баскетболистов в НБА.

1991 - Н’Голо Канте, французский футболист малийского происхождения, опорный полузащитник английского клуба "Челси" и национальной сборной Франции, чемпион мира 2018 года.

Ушли из жизни:

1891 - Жорж-Пьер Сера, французский живописец, основатель неоимпрессионизма.

1998 - Квитка Цисык, певица.

2009 - Морис Жарр, французский композитор.

2017 - Алексей Абрикосов (р. 1928), советский, российский и американский физик-теоретик, нобелевский лауреат (2003).

Именины:

Александр, Денис, Иван, Павел, Трофим, Юлиан. 

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 29 марта.
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