Знаменательные события в истории: 30 марта 2019 года

Праздники:
Память преподобного Алексия, человека Божия (411 год).
Память преподобного Парфения Киевского (Краснопевцева) (1855 год).
История:
1796 - Карл Гаусс догадался, как построить правильный 17-угольник.
1867 - Подписан договор между Россией и США о продаже Аляски.
1896 - Мир впервые услышал о психоанализе.
1946 - Церемония вручения "Оскаров" впервые транслировалась по радио.
1972 - Великобритания ввела прямое правление в Северной Ирландии.
1981 - Совершено покушение на президента США Рональда Рейгана.
1987 - На лондонском аукционе картина Ван Гога "Подсолнухи" продана за 50 млн долларов.
2000 - открыта станция Киевского метрополитена "Дорогожичи".
Родились в этот день:
1746 - Франсиско Гойя, испанский художник, гравер.
1844 - Поль Верлен, французский поэт, основоположник символизма.
1853 - Винсент ван Гог, голландский художник-постимпрессионист.
1963 - Алексей Михайличенко, советский украинский футболист, олимпийский чемпион (1988).
1964 - Трэйси Чапмен, американская певица и автор песен, лауреат премии "Грэмми".
1968 - Селин Дион, канадская певица.
1979 - Анатолий Тимощук, украинский футболист, полузащитник сборной Украины.
1986 - Серхио Рамос, испанский футболист, чемпион мира (2010).
Ушли из жизни:
2002 - Елизавета, королева-мать, мать Елизаветы II, царствующей королевы Великобритании.
2011 - Людмила Гурченко, советская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка СССР.
Именины:
Александр, Алексей, Виктор, Макар, Павел.