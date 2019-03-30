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Суббота, 30.03.2019
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Знаменательные события в истории: 30 марта 2019 года

Знаменательные события в истории: 30 марта 2019 года
07:03 Сегодня Телеграф

В этот день, 30 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Память преподобного Алексия, человека Божия (411 год).

Память преподобного Парфения Киевского (Краснопевцева) (1855 год).

История:

1796 - Карл Гаусс догадался, как построить правильный 17-угольник.

1867 - Подписан договор между Россией и США о продаже Аляски.

1896 - Мир впервые услышал о психоанализе.

1946 - Церемония вручения "Оскаров" впервые транслировалась по радио.

1972 - Великобритания ввела прямое правление в Северной Ирландии.

1981 - Совершено покушение на президента США Рональда Рейгана.

1987 - На лондонском аукционе картина Ван Гога "Подсолнухи" продана за 50 млн долларов.

2000 - открыта станция Киевского метрополитена "Дорогожичи".

Родились в этот день:

1746 - Франсиско Гойя, испанский художник, гравер.

1844 - Поль Верлен, французский поэт, основоположник символизма.

1853 - Винсент ван Гог, голландский художник-постимпрессионист.

1963 - Алексей Михайличенко, советский украинский футболист, олимпийский чемпион (1988).

1964 - Трэйси Чапмен, американская певица и автор песен, лауреат премии "Грэмми".

1968 - Селин Дион, канадская певица.

1979 -  Анатолий Тимощук, украинский футболист, полузащитник сборной Украины.

1986 - Серхио Рамос, испанский футболист, чемпион мира (2010).

Ушли из жизни:

2002 - Елизавета, королева-мать, мать Елизаветы II, царствующей королевы Великобритании.

2011 - Людмила Гурченко, советская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка СССР.

Именины:

Александр, Алексей, Виктор, Макар, Павел. 

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 30 марта.
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