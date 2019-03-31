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Воскресенье, 31.03.2019
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Знаменательные события в истории: 31 марта 2019 года

Знаменательные события в истории: 31 марта 2019 года
07:28 Сегодня Телеграф

В этот день, 31 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники: 

Международный день резервного копирования (День бэкапа).

Религиозные праздники:

Кирилл - дери полоз.

История:

1889 - В Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни.

1893 - Уиткомб Джадсон изобрел новую застежку, названную "молнией".

2017 - на аэродроме Святошин в Киеве совершил первый полёт самолёт Ан-132D, разрабатываемый АНТК "Антонов".

Родились в этот день:

1596 - Рене Декарт, французский философ, математик, физик, физиолог.

1955 - Ангус Янг, гитарист австралийской рок-группы AC/DC.

1970 - Аленка Братушек, словенский политический деятель, премьер-министр Словении.

1971 - Юэн Макгрегор, шотландский киноактер.

1972 - Факундо Арана, аргентинский актёр.

Ушли из жизни:

1727 - Исаак Ньютон, английский физик, астроном, математик, заложивший основы классической механики.

1993 - Брэндон Ли, американский киноактер.

2001 - Клиффорд Гленвуд Шалл (р. 1915), американский физик, лауреат Нобелевской премии (1994).

Именины: 

Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим. 

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 31 марта.
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