Знаменательные события в истории: 31 марта 2019 года

Праздники:
Международный день резервного копирования (День бэкапа).
Религиозные праздники:
Кирилл - дери полоз.
История:
1889 - В Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни.
1893 - Уиткомб Джадсон изобрел новую застежку, названную "молнией".
2017 - на аэродроме Святошин в Киеве совершил первый полёт самолёт Ан-132D, разрабатываемый АНТК "Антонов".
Родились в этот день:
1596 - Рене Декарт, французский философ, математик, физик, физиолог.
1955 - Ангус Янг, гитарист австралийской рок-группы AC/DC.
1970 - Аленка Братушек, словенский политический деятель, премьер-министр Словении.
1971 - Юэн Макгрегор, шотландский киноактер.
1972 - Факундо Арана, аргентинский актёр.
Ушли из жизни:
1727 - Исаак Ньютон, английский физик, астроном, математик, заложивший основы классической механики.
1993 - Брэндон Ли, американский киноактер.
2001 - Клиффорд Гленвуд Шалл (р. 1915), американский физик, лауреат Нобелевской премии (1994).
Именины:
Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.