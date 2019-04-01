Выборы Президента 2019
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Понедельник, 01.04.2019
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Знаменательные события в истории: 1 апреля 2019 года

Знаменательные события в истории: 1 апреля 2019 года
07:32 Сегодня Телеграф

В этот день, 1 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День смеха (День дураков).

Международный день птиц.

Религиозные праздники:

Вход Господень в Иерусалим (переходящее празднование в 2018 году).

Хризант. Дарья Грязная.

История:

1734 - Введен в эксплуатацию первый в Канаде маяк.

1778 - День рождения доллара.

1938 - Положено начало широкому распространению растворимого кофе.

1951 - В Израиле создана служба внешней разведки "Моссад".

2001 - в Нидерландах заключены первые в мире однополые браки.

2004 - Федеральным управлением авиации США была выдана самая первая в мире лицензия для осуществления полётов на орбиту - для частного управляемого космического корабля "SpaceShipOne".

2004 - открылась почта Gmail от Google.

2009 - Албания и Хорватия присоединились к НАТО.

Родились в этот день:

1809 - Николай Гоголь, русский писатель, классик мировой литературы.

1868 - Забила-Врубель Надежда Ивановна, украинская оперная певица, жена художника Михаила Врубеля; была племянницей известного украинского скульптора Пармена Забили.

1868 - Эдмон Ростан, французский поэт и драматург, автор известной пьесы "Сирано де Бержерак".

1873 - Сергей Рахманинов, российский композитор, пианист, дирижер.

1908 - Абрахам Маслоу, американский психолог, основатель гуманистической психологии.

1997 - Эйса Баттерфилд, английский актер.

Ушли из жизни:

1865 - Джудитта Паста, итальянская певица (меццо-сопрано).

1968 - Лев Ландау, советский физик, академик, Нобелевский лауреат.

2015 - Мисао Окава (р. 1898), японская долгожительница, старейший житель планеты Земля.

2015 - Синтия Леннон, первая жена Джона Леннона.

Именины:

Дарья, Дмитрий, Иван, Софья. 

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Праздник, История, 1 апреля, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события.
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