Знаменательные события в истории: 1 апреля 2019 года

Праздники:
День смеха (День дураков).
Международный день птиц.
Религиозные праздники:
Вход Господень в Иерусалим (переходящее празднование в 2018 году).
Хризант. Дарья Грязная.
История:
1734 - Введен в эксплуатацию первый в Канаде маяк.
1778 - День рождения доллара.
1938 - Положено начало широкому распространению растворимого кофе.
1951 - В Израиле создана служба внешней разведки "Моссад".
2001 - в Нидерландах заключены первые в мире однополые браки.
2004 - Федеральным управлением авиации США была выдана самая первая в мире лицензия для осуществления полётов на орбиту - для частного управляемого космического корабля "SpaceShipOne".
2004 - открылась почта Gmail от Google.
2009 - Албания и Хорватия присоединились к НАТО.
Родились в этот день:
1809 - Николай Гоголь, русский писатель, классик мировой литературы.
1868 - Забила-Врубель Надежда Ивановна, украинская оперная певица, жена художника Михаила Врубеля; была племянницей известного украинского скульптора Пармена Забили.
1868 - Эдмон Ростан, французский поэт и драматург, автор известной пьесы "Сирано де Бержерак".
1873 - Сергей Рахманинов, российский композитор, пианист, дирижер.
1908 - Абрахам Маслоу, американский психолог, основатель гуманистической психологии.
1997 - Эйса Баттерфилд, английский актер.
Ушли из жизни:
1865 - Джудитта Паста, итальянская певица (меццо-сопрано).
1968 - Лев Ландау, советский физик, академик, Нобелевский лауреат.
2015 - Мисао Окава (р. 1898), японская долгожительница, старейший житель планеты Земля.
2015 - Синтия Леннон, первая жена Джона Леннона.
Именины:
Дарья, Дмитрий, Иван, Софья.