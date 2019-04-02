Выборы Президента 2019
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Вторник, 02.04.2019
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Знаменательные события в истории: 2 апреля 2019 года

Знаменательные события в истории: 2 апреля 2019 года
07:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 2 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день детской книги.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

Великий Понедельник (Начало страстной недели) у православных христиан.

Пасхальный понедельник у западных христиан.

История:

1833 - Вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина "Евгений Онегин".

1912 - Впервые в печати упомянуто слово "джаз".

1958 - Эйзенхауэр представил законопроект об учреждении NASA.

1986 - Около Афин, Греция. Детонация взрывного устройства в пассажирском салоне самолета Боинг 727 компании Trans World Airlines выбрасывает четверых пассажиров из самолёта и они погибают. Самолет успешно приземляется в Афинах. Пластиковая взрывчатка была оставлена под креслом женщиной, имевшей ливанский паспорт.

1987 - столкновение двух Ил-76 над заливом Сиваш.

2014 - Высший суд Австралии официально признал возможность людям определять свой пол как неопределенный.

Родились в этот день:

1647 - Мария Мериан, немецкая художница и гравер, энтомолог.

1805 - Ханс Кристиан Андерсен, датский писатель, поэт и сказочник.

1840 - Эмиль Золя, французский писатель-романист.

1928 - Серж Генсбур, французский актер, композитор, шансонье, художник, писатель; сын еврейских выходцев из Украины - пианиста Иосифа Гинзбурга из Харькова и певицы Ольги Бесман из Феодосии.

1977 - Майкл Фассбендер, актер.

1981 - Бетани Джой Галеотти, американская актриса и певица.

1985 - Стефан Ламбьель, швейцарский фигурист.

1990 - Евгения Канаева, российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка.

Ушли из жизни:

1872 - Сэмюэл Морзе, американский художник и изобретатель.

1918 - Иван Нечуй-Левицкий, украинский писатель, переводчик.

1974 - Жорж Помпиду, французский государственный и политический деятель, президент Франции (1969-1974).

Именины:

Василий, Виктор, Герман, Иван, Максим, Мария, Никита, Светлана, Сергей, Ульяна. 

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Праздник, История, 1 апреля, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события.
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