Выборы Президента 2019
Скачать
Четверг, 04.04.2019
Результаты выборов 2019: ЦИК обработала 100% протоколов
Результаты выборов 2019: ЦИК обработала 100% протоколов
Власти Монголии запретили чиновникам посещать казино
Власти Монголии запретили чиновникам посещать казино
Зинченко получил травму в матче АПЛ
Зинченко получил травму в матче АПЛ
В Канаде разрешили разведение генно-модифицированного лосося
В Канаде разрешили разведение генно-модифицированного лосося

Знаменательные события в истории: 4 апреля 2019 года

Знаменательные события в истории: 4 апреля 2019 года
07:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 4 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День веб-мастера.

День святого Исидора - покровителя Интернета (День Интернета).

Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Всемирный день крысы.

История:

1932 - Американский ученый Кинг впервые выделил витамин C (аскорбиновую кислоту).

1949 - Создана Организация Североатлантического договора (НАТО).

1975 - катастрофа C-5 под Таншоннятом. Погибли 155 человек, в основном дети.

1983 - Состоялся первый полет американского космического челнока "Челленджер".

2004 - официально включен украинский язык интерфейса украинской Википедии.

2011 - в столице ДРК городе Киншасе произошла авиакатастрофа самолета "CRJ-100".

Родились в этот день:

1758 - Пьер Поль Прюдон, французский художник.

1818 - Майн Рид, английский писатель, автор приключенческих романов.

1953 - Квитка Цисык, американская певица украинского происхождения, исполнительница украинских народных и популярных песен.

1960 - Богдан Макуц, украинский гимнаст.

1965 - Роберт Дауни младший, американский актер, обладатель премии BAFTA.

1967 - Дмитрий Нагиев, актер, шоумен.

1979 - Роберто Луонго, канадский хоккеист, Олимпийский чемпион—2010, обладатель Кубка мира—2004, двукратный чемпион мира.

1987 - Сара Гадон, канадская актриса.

Ушли из жизни:

1806 - Карло Гоцци, итальянский драматург.

1841 - Уильям Гаррисон, 9-й президент США (4 марта – 4 апреля 1841), американский военачальник и политик.

1968 - Мартин Лютер Кинг, афроамериканский борец против расовой дискриминации в США, Нобелевский лауреат.

Именины:

Василий, Дарья, Исаакий, Таисия. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 4 апреля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Даю вам 24 часа": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
02 Порошенко не будет проводить дебаты с Зеленским на стадионе
03 В НСК Олимпийский отреагировали на дебаты Порошенко - Зеленский
04 Слова Столтенберга об Украине вызвали аплодисменты в Конгрессе США
05 Полторак отметил важность кораблей НАТО в Одессе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко ответил на приглашение Зеленского к дебатам (Видео)
Порошенко ответил на приглашение Зеленского к дебатам
Демократы хотят видеть налоговые отчисления Трампа
Демократы хотят видеть налоговые отчисления Трампа
Молдова почтит память жертв аварии на Чернобыльской АЭС
Молдова почтит память жертв аварии на Чернобыльской АЭС
Ученые синтезировали паутину из бактерий
Ученые синтезировали паутину из бактерий
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь